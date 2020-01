L’automatisation menace les travailleurs de Brooks

Nassima Way

Nassima Way

Nassima Way

Cette situation inquiète le maire de Brooks, Barry Morishita mais elle ne le panique pas. Il faut trouver une façon de préparer les travailleurs à cette transition [numérique] , explique le maire.

Les analystes du ministère des Finances ont étudié plusieurs recherches pour évaluer l’impact régional de l’automatisation des emplois au pays.

Nous espérons que les travailleurs recevront les formations dont ils auront besoin. Barry Morishita, maire de Brooks

D’après leurs conclusions, plusieurs secteurs d’activités risquent de perdre des emplois au profit de l’intelligence artificielle. Toutefois, cette hypothèse n'est pas un problème sans solution dans les grandes villes, car les travailleurs sont majoritairement diplômés, et peuvent se reconvertir facilement dans d’autres secteurs.

Le problème est en fait dans les petites villes comme Brooks, où une seule entreprise est la principale source d’emplois.

En effet, plus d'un tiers de la population active de la région travaille à l'usine de transformation et d'emballage de viande de l'entreprise JBS. Les bouchers y font un travail manuel ne requérant aucun diplôme et pouvant désormais être accomplis par des machines à l'aide de l'intelligence artificielle.

L’industrie n’a pas d’autre choix que d’intégrer l’intelligence artificielle dans ses méthodes de production si elle veut être compétitive, réduire les contaminations et ainsi les rappels de produits, selon Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université de Dalhousie (DAL).

On a pris beaucoup de retard sur l’utilisation de la technologie, il y a eu un manque d’investissement pendant plusieurs années au sein de la transformation alimentaire au pays, donc on est en mode rattrapage , ajoute-t-il.

Les emplois, les habiletés, les connaissances vont changer avec l’automatisation. Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires, DAL

JBS a déjà commencé l’automatisation de ses usines aux États-Unis, mais affirme que celle de son usine de Brooks n’est pas prévue pour le moment.

Avec des informations de Nafi Alibert et Sarah Lawrynuik