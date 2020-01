La course à la chefferie du Parti vert de la Colombie-Britannique s'entame officiellement lundi, et même si aucun candidat n’a jeté son nom dans l’arène pour l'instant, le chef intérimaire, Adam Olsen, s'attend à une forte compétition.

Au cours des prochains mois, les gens vont commencer à intensifier leurs campagnes et à se faire connaître , croit le député de la circonscription Saanich North and the Islands.

J'ai le sentiment qu'il y aura de la compétition. Adam Olsen, chef intérimaire

Pressentie pour prendre la tête du parti, la députée de Cowichan Valley, Sonia Furstenau, est en mode réflexion. C'est une chose à laquelle je réfléchirai pendant un certain temps, mais, pour le moment, je me concentre sur le travail que nous devons faire ici , a-t-elle déclaré après l'annonce de la démission d'Andrew Weaver, le chef du Parti vert.

La députée Sonia Furstenau a été élue à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique sous la bannière des verts lors des élections provinciales de 2017. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Un plus grand nombre de gens pourront faire valoir leur choix, puisque le vote n’est plus réservé aux membres et sera abaissé à 16 ans. Le vote aura lieu en ligne et au téléphone pour ceux qui n'ont pas accès à Internet.

Adam Olsen a succédé à Andrew Weaver en décembre, député vert de Oak Bay, qui a annoncé sa démission en octobre dernier après quatre ans à la tête de la formation politique.

Selon les règles du parti, en acceptant le rôle de chef par intérim, il renonçait à présenter sa candidature. Sa décision s'est prise après avoir eu des discussions avec sa famille. C'est parti d'un sentiment, puis après avoir passé du temps avec ma famille [...] c'est la décision que j'ai prise , explique-t-il.

Le nouveau chef sera élu en juin prochain.