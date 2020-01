Le défenseur Justin Bergeron passe des Huskies à l'Océanic

Les Huskies ont cédé le défenseur à l'Océanic en retour de choix de 1re et de 2e ronde lors de la séance de 2020, de choix de 2e et de 3e ronde en 2022, et d'un choix de 4e ronde en 2021, ainsi que de l'attaquant recru Alexis Brisson.

Justin Bergeron a remporté la Coupe Memorial avec les Huskies l'an dernier.

Selon le directeur général de l'Océanic, Serge Beausoleil, l'expérience en séries éliminatoires de son nouveau défenseur aura un impact positif sur l'équipe de Rimouski.

Dans ces séries-là, c'est là qu'il arrive toutes sortes de choses, puis que les gars poussent leur jeu plus loin. [...] C'est une expérience inestimable qu'on vient d'ajouter à notre équipe. Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic

L'Océanic de Rimouski a aussi acquis le gardien de but Creed Jones des Olympiques de Gatineau contre un choix de 2e ronde en 2021.

L'arrivée de nouveaux joueurs d'expérience aidera grandement l'équipe de Rimouski qui compte de nombreux absents en raison de blessures.

Colten Ellis, le gardien de but de l'Océanic de Rimouski, est absent depuis quelques semaines en raison d'une blessure. Photo : Océanic de Rimouski / Iften Redjah

C'est notamment le cas de son gardien de but régulier Colten Ellis, blessé depuis plusieurs semaines.

Et c'est une autre nouvelle acquisition, Creed Jones, qui sera devant le filet lors du match à domicile de mardi contre les Cataractes de Shawinigan. Colten Ellis devrait être sur le banc, mais à titre de deuxième gardien.

L'attaquant Dmitry Zavgorodniy, qui était blessé lui aussi, est de retour à l'entraînement, mais on ignore encore quand il pourra retourner au jeu.

L'entaîneur-chef de l'Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, dresse le bilan des dernières transactions effectuées par le club de hockey. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

On parle de 8, 10 semaines pour des joueurs de premier plan. Vous allez voir, cette semaine, il va y avoir un tonus. Alexis [Lafrenière] qui va revenir, nos ajouts. Vous allez voir une équipe transformée , affirme Serge Beausoleil.

Selon Serge Beausoleil, des changements pourraient encore survenir dans les rangs de l'Océanic d'ici au 10 janvier.

Serge Beausoleil salue la performance d'Alexis Lafrenière

L'entraîneur-chef de l'Océanic a profité de la conférence de presse dans laquelle il a dressé le bilan des dernières transactions pour saluer le travail d'Alexis Lafrenière au Championnat mondial junior.

Alexis Lafrenière a été choisi joueur par excellence du tournoi. Photo : Associated Press / Petr David Josek

L'équipe canadienne a remporté le tournoi grâce à une victoire de 4-3 en finale contre la Russie dimanche, en République tchèque.

Il a fait tout un tournoi. Il a fait fi de tous les obstacles qu'il y avait devant lui. [...] Il s'est fait un point d'honneur de dire "regardez, c'est moi le meilleur et je vais vous le prouver". Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanic

Alexis Lafrenière a été nommé attaquant par excellence de la compétition. Il a marqué 10 points en cinq parties.