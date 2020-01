La chirurgienne Nadine Caron à la tête d’une chaire de recherche à l'UBC

L’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et la Régie de la santé des Premières Nations viennent de créer une chaire de recherche sur le cancer et la santé qui sera pilotée par la chirurgienne britanno-colombienne Nadine Caron .

La Dre Caron a été la première femme autochtone canadienne à obtenir un doctorat en médecine en 1997. Récemment, elle a mis sur pied avec une équipe de chercheurs la Northern Biobank, une banque de données pour étudier le génome des Premières Nations.

La chirurgienne générale de l'Hôpital régional de Prince George, dans le nord de la Colombie-Britannique, est également à la tête du Comité sur la santé autochtone de l’Association médicale de Colombie-Britannique. Née d’une mère ojibwée et d’un père italien, Nadine Caron a grandi à Kamloops.

Mieux comprendre pour mieux guérir

La chirurgienne Nadine Caron a obtenu un doctorat honorifique de l'Université de la Vallée du Fraser. Photo : CBC

Pendant un premier mandat de cinq ans, la titulaire de la chaire va amasser des données et des témoignages sur des cas de cancer chez les Autochtones et le taux de survie. Il s'agira également d'examiner comment le système de santé répond aux besoins des personnes autochtones atteintes du cancer, aux survivants et à leurs familles.

Une étude réalisée par l’Agence du cancer de la Colombie-Britannique et la Régie de la santé des Premières Nations et publiée en 2017 a dénoté un nombre élevé de cas de cancer colorectal chez les Autochtones entre 1993 et 2010.

Femmes autochtones atteintes du cancer colorectal : 22 % de plus que la population générale

Hommes autochtones atteints du cancer colorectal : 39 % de plus que la population générale

Femmes autochtones atteintes du cancer du col de l’utérus : 92 % de plus que la population générale

L’étude souligne également que, pour les femmes autochtones, dans 10 cancers étudiés sur 15, le taux de survie est plus bas que dans la population en général.

Pour les hommes autochtones, le taux de survie est également plus bas que la moyenne dans 10 cancers étudiés sur 12.

La professeure adjointe de la faculté de médecine de l'UBC et membre de la nation ojibwée, Nadine Caron, en compagnie de sa fille. Photo : CBC

Ces taux de survie plus bas pourraient s’expliquer en partie par une difficulté d’accès à des tests de dépistage et des traitements contre le cancer rapides, efficaces et de qualité, surtout dans les régions rurales et éloignées.

À lire aussi : Cancer : un taux de survie plus faible pour les Premières Nations, selon une étude

L’étude suggérait aussi que des services sociaux et de santé adaptés à la culture autochtone inciteraient davantage de membres des Premières Nations à accéder à des tests de dépistage et à des traitements.