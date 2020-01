Bizz retournerait au centre-ville de Chicoutimi

La coopérative a été mise sur pied après la fermeture du supermarché Bizz du boulevard Talbot à la suite de graves difficultés financières causées, notamment, par un bris majeur d'équipement de réfrigération.

La porte-parole de la nouvelle coopérative, Anne Gilbert-Thévard, précise que la campagne de sociofinancement se déroule bien. Elle a permis d'amasser 40 000 $ sur un objectif de 50 000 $, une somme nécessaire pour intéresser des partenaires financiers. Anne Gilbert-Thévard lance un appel à la population pour compléter le financement.

Ce qui est important pour nous, en fait, c'est d'aller ramasser ce 10 000 $ qui manque. C'est pour ça qu'on demande aux gens, s'ils n'ont pas encore donné, de prendre leur part pour être membre, qui est de 50 $. Anne Gilbert-Thévard, porte-parole

Elle explique aussi qu'il ne faut débourser cette somme qu'une seule fois. En fait, c'est un 50 $ pour la vie, car ce n'est pas un montant par année. Une fois que vous êtes membre et que vous avez envie de l'être, vous le restez. Et puis ce 50 $ va nous permettre de pouvoir lancer le projet et puis à ceux qui le donnent, ça va permettre d'être membres d'une entreprise collective , a-t-elle précisé.

Rappelons que le commerce d'alimentation saine a longtemps été situé au centre-ville de Chicoutimi, sur la rue Sainte-Famille, avant de déménager sur le boulevard Talbot dans les locaux de l'épicerie Corneau Cantin qu'elle avait rachetée.