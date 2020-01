De nouveaux locaux temporaires pour le Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau

Il partagera les installations de l’organisme communautaire Campus 3 — qui dessert les Gatinois de 50 ans et plus— situées au 175 rue Jean-René-Monette. La nouvelle clinique du Centre de pédiatrie se trouve ainsi à moins de 500 mètres de ses locaux réguliers.

Dans un communiqué, le Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau indique qu'il offrira les mêmes services au même horaire que dans ses anciens locaux à compter de vendredi. La direction de l'organisme ignore quand elle récupérera ses installations de la rue Notre-Dame, mais elle espère un retour cette année.

La directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, la docteure Anne Marie Bureau, a indiqué par communiqué être particulièrement touchée par la solidarité démontrée par toute la communauté .

Des organismes communautaires affligés par une série d’incendies

Le Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau a subi d’importants dégâts le 14 décembre dernier à la suite d'un incendie dans l’immeuble voisin. La fumée et l’intervention des pompiers, qui ont perforé un trou dans le toit du bâtiment pour l'arroser, ont gravement endommagé les locaux de l’organisme.

Le Centre de pédiatrie sociale existe depuis 2009 dans le secteur de Gatineau. L'organisme a ouvert un deuxième centre dans le Vieux-Hull en 2015. Depuis l'incendie, ce sont d'ailleurs les installations du Vieux-Hull qui accueillaient les activités essentielles de la succursale du Vieux-Gatineau.

Les locaux du Centre de pédiatrie sociale du Vieux-Gatineau ont été endommagés à la suite d’un incendie dans l’immeuble adjacent au mois de décembre 2019 (archives). Photo : Radio-Canada

Pour la semaine qui a suivi les dégâts, on a fait la clinique ailleurs. On a déplacé des enfants à Hull, on est allés dans des écoles, on est allés à domicile a rapporté la docteure Bureau.

Le Centre de pédiatrie n'est pas le seul organisme gatinois à avoir été touché par un sinistre l'an dernier. En août, Le dépanneur Sylvestre a subi des dégâts quand un feu a pris naissance dans un logement situé au-dessus de ses locaux.

Le 31 décembre, ce fut au tour du refuge pour personnes sans-abri le Gîte Ami d'être touché. Un feu a s'est déclenché dans des débris à proximité du mur arrière du bâtiment moins de deux heures avant l'arrivée du Nouvel An.

Le Gîte Ami a été la proie des flammes, le soir du 31 décembre. Photo : Radio-Canada

Les employés et les bénéficiaires du Gîte Ami se sont installés au Centre communautaire Fontaine jusqu’à nouvel ordre.

Avec les informations d'Audrey Roy, Yasmine Mehdi et Dominique Degré