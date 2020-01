Saint-Alexandre-des-Lacs se penchera sur l’avenir de son église en 2020

C'est qu'à la fin 2019, tous les membres de la Fabrique ont démissionné en bloc, incapables d’assurer financièrement la survie du bâtiment.

Les conseillers municipaux ont donc résolu de créer un comité de citoyens pour analyser le potentiel du bâtiment. Une trentaine de citoyens ont participé à une première assemblée publique en décembre dernier.

Un comité de huit personnes a été formé.

Le message du maire a permis d’en recruter deux de plus. Des jeunes , précise Nelson Pilote qui souhaite offrir de meilleurs services aux jeunes familles de son village.

Construite en 1948, l'église a besoin de rénovations. Le toit coule et le revêtement en stuc ouvre la porte à des infiltrations.

Le comité devra évaluer la viabilité du bâtiment, le coût des travaux de réparations et de mise aux normes ainsi que les nouvelles vocations qui pourraient être données à l’église.

Le maire ne ferme pas la porte à une acquisition du bâtiment par la Municipalité en s’appuyant sur une légère augmentation des taxes municipales. M. Pilote rappelle qu’il n’y a pas eu d’augmentation de la taxation à Saint-Alexandre-des-Lacs au cours des 10 dernières années.

Cette éventualité sera envisagée, mais aussi celle de la démolition.

Démolir un pareil bâtiment et l’envoyer en conteneurs à Mont-Joli, ça coûte terriblement cher. On va vraiment voir ce que ça coûterait. Qu’on la démolisse ou qu’on investisse, on est peut-être mieux d’investir , commente M. Pilote.

Une première réunion de travail des membres du comité de survie de l’église devrait avoir lieu à la mi-janvier. Le comité devra rendre son rapport au conseil municipal d’ici la fin de l’année.