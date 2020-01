Évitez les voyages non essentiels sur les routes, recommande Environnement Canada

L'autoroute Coquihalla, l'autoroute Sea-to-Sky, le connecteur Okanagan et des sections de l'autoroute 3 sont particulièrement hasardeux, selon l'agence météorologique.

Les routes à haute altitude pourraient voir jusqu'à 15 centimètres de neige fraîche lundi au cours de la journée et jusqu’à 20 centimètres supplémentaires en soirée. Jusqu'à 25 centimètres de neige sont prévus sur le tronçon de la Transcanadienne entre Golden et Revelstoke. De la pluie verglaçante est également attendue pour les régions de l'intérieur.

Avec ce système de tempête qui arrive aujourd'hui, ce soir, demain, nous recommandons que tout voyage non essentiel soit reporté parce que les routes sont dangereuses. Lisa Erven, météorologiste d'Environnement Canada

Plus à l'ouest, un temps plus doux signifie que la tempête hivernale se manifestera sous forme de pluie. Des avertissements de pluie sont en vigueur pour certaines parties de l'île de Vancouver et de la côte sud, y compris la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser et le détroit de Howe, car un système frontal du Pacifique « chargé d'humidité » s'empare de ces régions.

Jusqu'à 90 millimètres de pluie pourraient provoquer des inondations localisées dans les zones basses avant que le système ne se relâche mardi.