La série Fugueuse de retour ce soir

La première saison de la série de fiction Fugueuse se terminait sur une jeune Fanny enfin libérée de l’emprise de son proxénète Damien, envoyé derrière les barreaux au terme de son procès. La finale laissait enfin entrevoir de l’espoir pour Fanny. Or, dans la nouvelle saison qui s’amorce lundi soir et qui se déroule quatre ans plus tard, Fanny n’a toujours pas retrouvé une vie normale.

Ses fantômes la hantent encore, elle n’a plus de contacts avec sa mère depuis un an, et surtout, elle vit désormais dans la rue avec d’autres jeunes en situation d’itinérance. Lorsqu’elle apprend que son amie Ariane n’est pas seulement morte d’une surdose, elle décide de la venger.

Si la première saison de la série orbitait autour de l’exploitation sexuelle de jeunes filles sans histoire, issues de la banlieue, la deuxième saison de Fugueuse met en lumière un autre pan de l’exploitation sexuelle : celle qui touche les jeunes de la rue.

On y découvre de nouveaux personnages, dont Yohan Bergeron, un jeune débarqué d’Amqui après une tentative de suicide ratée et sollicité pour de la prostitution; Daisie Flamand, une jeune prostituée atikamekw; ainsi que son proxénète Karim.

À travers cela, une vague de disparitions de jeunes en situation d’itinérance et de morts suspectes déclenche une enquête menée par le département des Crimes majeurs, dans laquelle Fanny se retrouvera impliquée.

Le retour de Carlo et Damien

Les téléspectateurs et téléspectatrices pourront aussi retrouver Damien Stone, fraîchement sorti de prison, Natacha, désormais propriétaire d’un salon de massage érotique, et Carlo, tout puissant, surnommé « Big Boss » par les gens de la rue. Il a des comptes à régler avec Damien et va également tenter d’amener Fanny à reprendre du service.

J’ai eu envie d’écrire la suite de Fugueuse parce qu’en une saison, il m’a été impossible d’aborder la reconstruction de Fanny , a expliqué l’auteure Michelle Allen, dans un communiqué. Certains pouvaient penser que la vie allait reprendre comme avant pour l’adolescente, mais c’est beaucoup plus complexe que cela et je me réjouis d’avoir eu la possibilité d’aller plus loin dans sa trajectoire. À travers son histoire, et celle des nouveaux personnages, j’ai aussi pu m’attarder à de nouvelles facettes tout aussi dévastatrices de l’exploitation sexuelle des mineurs.

La série est réalisée par Éric Tessier et scénarisée par l’auteure Michelle Allen, avec la collaboration de Mylène Chollet. La deuxième saison se déroulera sur dix épisodes, diffusés les lundis à 21 h sur les ondes de TVA à compter du 6 janvier.