Mort du maire de Callander, Hector Lavigne

Hector Lavigne est entré en politique municipale comme préfet de Callander en 2000.

Au cours de ses nombreux mandats, il a notamment été directeur de la Fédération des municipalités du Nord de l’Ontario (FONOM) et a siégé à plusieurs comités et conseils d’administration locaux et régionaux.

En même temps, il a poursuivi sa carrière professionnelle dans le secteur des assurances, un domaine qu'il avait intégré en 1977.

Hector Lavigne aurait eu 63 ans le 5 février prochain. Photo : Municipalité de Callander

Il était un fort leader et avec le conseil [municipal] et le personnel, il a travaillé fort pour s’assurer que Callander demeure orientée vers la famille et reste un bon endroit pour vivre, travailler et jouer , indique le chef des services municipaux de la Municipalité de Callander dans un communiqué.

Une personne sincère, fidèle

Marc Picard, ami de longue date du maire Lavigne et président de la section 445 de la Légion royale canadienne, garde de lui le souvenir d'un homme très gentil et très intelligent .

Il avait toujours le temps de parler à tout le monde. Il traitait tout le monde de la même façon. Il était le plus grand supporteur de notre légion. Il nous manquera incroyablement. Marc Picard, ami du maire Hector Lavigne

Depuis son entrée en politique municipale, la mairesse de Nipissing Ouest Joanne Savage a elle aussi collaboré avec M. Lavigne à de nombreuses reprises.

C'était l'une des personnes avec qui je communiquais pour avoir de sages paroles, de sages conseils , affirme-t-elle.

Elle souligne particulièrement l'expertise en assurance que le défunt maire partageait très facilement avec ses collègues qui en avaient besoin, selon Mme Savage.

C'était un individu qui exprimait sa joie de vivre, une personne sincère, une personne fidèle et extrêmement dévouée envers ses contribuables et la communauté de Callander. Joanne Savage, mairesse de Nipissing Ouest

Les détails de ses funérailles n’ont pas encore été finalisés.