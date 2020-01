Quatre nouveaux venus chez les Sags

Il s'agit des attaquants Dawson Mercer des Voltigeurs de Drummondville et Raphaël Lavoie des Mooseheads de Halifax. De plus, les Sags obtiennent le défenseur Karl Boudrias des Foreurs de Val-d'Or et le gardien Tyriq Outen du Titan d'Acadie-Bathurst.

Raphaël Lavoie et Dawson Mercer porteront désormais l'uniforme des Saguenéens de Chicoutimi. Photo : Montage/Courtoisie des Saguenéens

Dawson Mercer, 18 ans, a obtenu 42 points en 26 matchs, dont 20 buts avec Drummondville. Lavoie, 19 ans, cumule 44 points, dont 18 buts en 30 parties avec les Mooseheads. Karl Boudrias, 19 ans, a obtenu 8 buts et 21 points en 35 parties. Pour sa part, le gardien Tyriq Outen a subi 21 défaites contre aucune victoire.

Raphaël Lavoie affrontera d'ailleurs son ancienne équipe vendredi à Halifax alors que les Saguenéens y entameront un deuxième séjour cette saison dans les maritimes.

Les partisans des Saguenéens pourront voir patiner les nouveaux porte-couleurs de l'équipe le 17 janvier lors du retour à domicile de la formation face à Shawinigan.

En retour des trois joueurs principaux, le directeur général Yanick Jean a cédé pas moins de 13 choix de repêchage, dont quatre de première ronde et cinq de deuxième ronde.

La période transactions prenait officiellement fin lundi à midi dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec(LHJMQ).