Le transport adapté est de retour à Blanc-Sablon

Au début du mois de novembre, Les transports Anthony Dumas avait suspendu le service. Le gouvernement refusait d’aider financièrement l’entreprise sous prétexte qu’elle n’avait pas le bon permis pour être admissible au Programme de subventions aux véhicules collectifs accessibles.

Les transports Anthony Dumas a finalement obtenu l’aide financière réclamée au ministère des Transports, a confirmé la mairesse au micro de l’émission Bonjour la Côte.

Wanda Beaudoin se réjouit du retour du transport adapté. Elle croit que le gouvernement a finalement compris l’importance du service de transport adapté dans la région.

C’est un service qui est essentiel pour Blanc-Sablon, dit-elle. On avait 12 clients actifs qui bénéficiaient de ce service-là. En plus, il y a avait des personnes qui l’utilisaient de façon sporadique. Je pense qu’on a pu faire prévaloir ça que ce besoin-là était essentiel.

Plus de souplesse du gouvernement demandé

Par ailleurs, Wanda Beaudoin est d’avis que le gouvernement doit faire preuve de plus de souplesse dans ses politiques à l’égard des petits milieux, qui n’ont pas les mêmes réalités qu’ailleurs dans la province.

On ne fit pas dans le modèle réel. Il faut toujours revendiquer ou expliquer le contexte pour dire que ça ne marche pas pour nous ces programmes-là. Il faut les adapter et c’est toujours énormément de travail et d’énergie qui est requis pour faire comprendre ça.

L’aide financière du ministère des Transports permettra au propriétaire de l’entreprise, Antony Dumas, de rembourser l'achat et la mise à niveau d'un nouveau véhicule qui a coûté près de 17 000 $.