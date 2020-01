Une voiture pour aider les femmes de la MRC de Drummond à trouver un emploi

Les conseillères en emploi de l'organisme ont une corde de plus à leur arc cette année pour soutenir les chercheuses d'emploi aux prises avec un enjeu de mobilité.

Elles sillonneront les municipalités de la MRC de Drummond à bord d'une nouvelle voiture à l'effigie de l'organisation.

Le service mobile permet aux femmes ciblées d’obtenir des services et du soutien pour s’investir dans un projet professionnel à court ou moyen terme.

On veut sensibiliser les employeurs à connaitre la main-d'oeuvre féminine dans leurs services. On a des projets pour faire la promotion des femmes en milieu non traditionnel par exemple , explique Julie Bourassa, directrice générale chez Partance.

On a de la main-d'oeuvre qualifiée et disponible sur le territoire, on veut vraiment en faire la promotion auprès de notre clientèle entreprise. Julie Bourassa, directrice générale chez Partance

Le soutien de Partance semble par ailleurs apprécié des principales intéressées.

C'est le cas de Mélanie Delage, qui est actuellement en pleine réorganisation professionnelle. Quand on recherche soi-même, c'est sûr qu'on est plus découragé, qu'on ne sait pas où chercher. Avec Partance, ils sont là pour nous guider, nous informer et nous aider dans nos démarches.

L'organisme estime avoir soutenu 10 000 femmes depuis sa création, il y a 37 ans.