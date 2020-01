Cannabis comestible : 5 choses à savoir

Ces produits sont disponibles à partir de lundi sur les tablettes des détaillants autorisés par la province.

Il sera aussi possible de les commander pour livraison à domicile sur le site de la Société ontarienne du cannabis à partir du 16 janvier.

La quantité de THC sera limitée à 10 mg par emballage.

Voici cinq choses à savoir sur le cannabis comestible :

1) Combien de temps le cannabis comestible prend-il à faire effet?

Contrairement à un joint dont on peut ressentir les effets euphorisants en une dizaine de minutes après une ou deux bouffées, le cannabis consommé oralement peut prendre une à deux heures à faire effet, parce que 90 % à 95 % du THC contenu dans le produit est absorbé au niveau gastro-intestinal, explique le Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l'Institut de Cardiologie de Montréal.

Souvent les gens sont déçus et reprennent une autre dose, ce qui amène deux ou trois heures plus tard à des intoxications qui sont extrêmement désagréables. Martin Juneau, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal

Parmi ces effets secondaires désagréables : des palpitations et de l'anxiété, note le Dr Juneau. Ce n'est pas dangereux, dit-il, il faut juste attendre que ça passe.

2) À quelle quantité un consommateur devrait-il se limiter?

Le Dr Juneau recommande à tous ceux qui consomment du cannabis comestible pour la première fois de ne prendre qu'un jujube ou un demi-biscuit à la fois, soit environ 2,5 mg de THC, pour éviter tout effet secondaire désagréable. Il souligne que les effets du cannabis comestible varient beaucoup d'un individu à un autre et selon ce que la personne a ingéré au préalable.

Chez certaines personnes, les effets du cannabis comestible peuvent être plus intenses ou plus imprévisibles que ceux du cannabis inhalé. Conseil des médecins hygiénistes en chef du Canada

Le Conseil note aussi qu'il y a un « risque d'intoxication accidentelle » chez les enfants et les animaux de compagnie, qui pourraient confondre les produits de cannabis comestible avec des pâtisseries ou des friandises normales.

Le regroupement conseille aux consommateurs d'entreposer le cannabis comestible « de façon sécuritaire dans des contenants clairement étiquetés ou dans leur emballage d'origine à l'épreuve des enfants, loin de toute nourriture et hors de la portée des enfants ainsi que des animaux domestiques ».

3) Le cannabis comestible donne-t-il la même sensation qu'un joint?

Non. En plus de l'intervalle plus long avant que l'effet soit ressenti, la sensation éprouvée est « plus générale » et « moins intense » qu'avec le cannabis inhalé, selon le Dr Juneau.

Il précise que le cannabis comestible n'a « pas le même effet nocif sur les poumons ». Même son de cloche de la part du Conseil des médecins hygiénistes en chef du Canada qui note que les produits comestibles permettent « d'éviter les possibles conséquences pour la santé pulmonaire ».

4) Combien de temps durent les effets du cannabis comestible?

Les effets ressentis durent environ six heures, selon le Dr Juneau. Il ne faut pas conduire avant le lendemain , prévient-il.

Le Conseil des médecins hygiénistes en chef du Canada va encore plus loin, affirmant que « certains effets résiduels peuvent durer jusqu'à 24 heures ».

5) Faut-il éviter de consommer de l'alcool avec du cannabis comestible?

Oui, selon le Dr Juneau, puisque l'alcool a un « effet additif important ». Il conseille donc d'éviter la consommation d'alcool lorsqu'on prend du cannabis comestible pour les premières fois et que l'on en connaît mal les effets.

De son côté, le Conseil des médecins hygiénistes en chef du Canada rappelle que la consommation de marijuana, peu importe sa forme, peut mener à une dépendance. Près de 10 % des adultes ayant consommé du cannabis développent un trouble lié à la consommation de cannabis , note le Conseil.