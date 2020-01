Six albums d’artistes acadiens attendus en 2020

La propriétaire de l'agence Le Grenier musique, Carol Doucet, confirme que les albums acadiens auront un succès en 2020 qui sera similaire à celui de 2019.

Le fait que les artistes ont des nouveautés, ça les remet surtout dans l’actualité et ça leur permet de nouvelles tournées. Le disque apporte des revenus au niveau de la radio et des spectacles aujourd’hui pour les artistes acadiens. Carol Doucet, propriétaire de l'agence Le Grenier musique

Selon elle, l’album a encore de l’importance à l’aube de cette nouvelle décennie, mais le disque n’est pas nécessairement la plus grande source de revenus des artistes acadiens.

Il faut aussi que les grands magnats de la musique en continu, comme Spotify par exemple, soient forcés de donner plus d’argent aux artistes avec une loi au Canada. Les redevances sur ces plateformes données aux artistes sont vraiment minimes pour le moment , déplore Mme Doucet.

Elle souhaite voir du changement dans l'industrie, au cours de la prochaine année, dans ce domaine.

Émilie Landry

Après avoir lancé son mini-album Être social en 2017, Émilie Landry travaille désormais sur un prochain disque de style country qui sortira au printemps. L'autrice-compositrice-interprète de Campbellton a nommé son prochain album Arroser les fleurs.

Chloé Breault

Chloé Breault a lancé un premier mini-album en 2017. Elle a été en nomination trois fois aux Prix Musique NB en octobre dernier. Son prochain disque de style pop-rock sortira en automne 2020. L'auteure-compositrice-interprète a d’ailleurs lancé une campagne de sociofinancement  (Nouvelle fenêtre) pour financer son projet.

Jacques Surette

À peine âgé de 19 ans, Jacques Surette a sorti son premier album Marche, marche, marche en juin 2019. L'artiste du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse révélera son nouveau disque au printemps. En attendant, on peut écouter la chanson Barre tes portes qui sera sur son prochain album.

Laurie LeBlanc

L’artiste country, Laurie LeBlanc, réalise un 7e album en anglais dans son studio de Miramichi au Nouveau-Brunswick. Il a renoncé à enregistrer son disque à Nashville, comme c'était initialement prévu. L'auteur-compositeur-interprète acadien a fait le tri de plus de 300 chansons qu’il a reçues d’une variété d’auteurs-compositeurs, dont le célèbre Don Mescall, pour réaliser l'album When It's Right, It's Right.

Les Hay Babies

Le groupe acadien, Les Hay Babies, a lancé un premier extrait, Joue avec le feu. Cette chanson est inspirée du succès Play With Fire des Rolling Stones », qui paraîtra sur leur nouvel album cet hiver.

Christine Melanson

L'artiste acadienne Christine Melanson enregistre un deuxième album inspiré de l'univers du théâtre et de la poésie. Ce sont des domaines, dit-elle, qui la passionnent autant que la musique. L'auteure-compositrice-interprète Christine Melanson, originaire de Moncton, prévoit la sortie de son deuxième album en automne.