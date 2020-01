Retour à la maison pour les aînés de la Villa des Basques de Trois-Pistoles

Les 71 résidents de la Villa des Basques située à Trois-Pistoles ont pu réintégrer leur logement vendredi et samedi dernier.

Un incendie s'était déclaré vers 2 heures du matin le 29 décembre dernier, et avait forcé l'évacuation de tous les résidents.

Les résidents avaient pu être évacués et transférés au centre hospitalier de Trois-Pistoles où ils avaient été pris en charge par les équipes médicales.

Le Centre Intégré de Santé et Service Sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) s’était, par la suite, occupé de déplacer les personnes âgées dans plusieurs résidences d'accueil de la région, telles qu'à Rivière-du-Loup et à Rimouski.