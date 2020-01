Une pièce par jour en janvier : le défi d’un musicien manitobain

L’artiste a appelé ce défi Jamuary, un mélange entre le nom anglais du mois de janvier, January, et l’expression « jammer », qui signifie jouer de la musique en groupe de façon spontanée et improvisée.

Gabriel Fields s’est inspiré d’un youtubeur scandinave qui a lancé cette tendance il y a quelques années. Après cela, le mot-clic #Jamuary a été repris partout dans le monde sur les réseaux sociaux et refait surface chaque année.

Le musicien manitobain veut ainsi essayer de produire une composition par jour, sans toutefois se mettre de pression. Il publie chaque morceau sur son compte Instagram.

Son objectif est de commencer l’année en création , avec sa panoplie d’instruments.

L’idée est de créer de la musique qui peut se transformer en chansons ou ne rien devenir, mais plus on explore et plus on a de chances de créer quelque chose que l’on aime.

Gabriel Fields, musicien manitobain