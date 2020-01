Dr Luc Comtois radié 8 mois par le Collège des médecins

Le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec radie le Dr Luc Comtois pour 8 mois en plus de lui imposer des amendes totalisant 22 500$.

Le médecin sherbrookois a été déclaré coupable de 6 des 8 chefs de la plainte portée contre lui.

La radiation sera effective à compter du 17 janvier 2020, à moins qu'une demande d'appel ne soit présentée.

Dans sa décision sur sanction, le Collège des médecins écrit que le Dr Comtois a commis des infractions au Code de déontologie des médecins et au Code des professions.

Il a, entre autres, fait de la publicité et des représentations fausses, trompeuses ou incomplètes au public et à des personnes qui recourent à ses services, en plus d'accepter des bénéfices susceptibles d'influencer son exercice professionnel.

Pour le Collège des médecins, la preuve a démontré qu'à l'aide de son site Web et lors de diverses consultations médicales, l'intimé a sollicité directement et ouvertement des patients pour devenir membre de son site internet Médecins inc. .

Le site Web de l'intimé complète ses démarches puisque ce site invite aussi le public en général à devenir membre de Médecins inc. et à profiter des avantages qui y sont liés, notamment celui de profiter d'un accès privilégié à des rendez-vous, et ce, moyennant le paiement de la somme annuel de 200 $ , peut-on lire dans le jugement.

En 2010, la Régie d'assurance maladie du Québec (RAMQ) avait rappelé à l'ordre le Dr Luc Comtois de la clinique médicale Rock Forest à Sherbrooke en lui ordonnant de cesser la surfacturation auprès de ses clients.

La décision disciplinaire a été rendue par le conseil de discipline le 13 décembre 2019.