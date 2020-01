Le combat d’un jeune Néo-Brunswickois contre la thérapie de conversion

Il est le plus jeune enfant d’une famille catholique pratiquante d’origine polonaise à Saint-Jean.

À l’école secondaire, il excellait au baccalauréat international. Il se distinguait au théâtre, en peinture et en photographie. Ses camarades de classe l’avaient élu à titre d’étoile montante en 2013.

Mais le jeune homme aujourd’hui âgé de 24 ans était tourmenté par un secret qu’il croyait être honteux. Il dit qu’il se sentait comme un agent double, que cela était épuisant et déchirant.

Durant l’été suivant sa 11e année scolaire, il a été forcé de subir la thérapie réparatrice de Thomas Schmierer. Ce dernier, un thérapeute catholique américain, soutient que sa technique peut guérir l’homosexualité.

Les méthodes de ce genre ont été démenties dans le milieu médical et interdites pour les mineurs dans plusieurs États américains. Le premier ministre Justin Trudeau a promis dans une lettre de mandat, le 13 décembre dernier, de mettre fin aux thérapies de conversion au Canada.

Appuyer le ministre de la Justice et procureur général du Canada dans la modification du Code criminel afin d’interdire la pratique de la thérapie de conversion, et prendre d’autres mesures nécessaires avec les provinces et les territoires afin de mettre fin à la thérapie de conversion au Canada , peut-on lire dans la lettre de mandat de la ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse  (Nouvelle fenêtre) .

Victor Szymanski qualifie ces thérapies de pseudoscience profondément préjudiciable. Les séances qui devaient le guérir l’ont plutôt mené à une dépression et à des pensées suicidaires.

Le jeune homme milite aujourd’hui pour que les thérapies de conversion soient reconnues comme une forme de violence psychologique et émotionnelle. Il raconte publiquement son histoire pour faire savoir aux gens que cette pratique peut encore se produire de nos jours au Nouveau-Brunswick.

Victor Szymanski dit qu’il aime beaucoup sa famille malgré tout. Il croit que cette dernière ne voulait que son bien.

Victor Szymanski et Moriah Russell étaient en vedette dans la production théâtrale des élèves en 12e année intitulée « Kiss Me, Kate ». Photo : Gracieuseté de Victor Szymanski

D’une part, à l’école, il avait des amis et menait une vie active, mais d’autre part, à la maison, il connaissait des humiliations.

Il a confié à sa famille à l’âge de 15 ans qu’il était attiré par les hommes. Ses parents, explique-t-il, ont alors insisté pour qu’il subisse une thérapie contre l’attirance envers le même sexe.

Cette thérapie comprenait deux séances par semaine sur Internet avec Thomas Schmierer, qui est basé en Californie. Victor Szymanski devait aussi visionner des vidéos et participer à des discussions d’Exodus International, une association d’ex-homosexuels chrétiens qui disait aider les gens à se libérer de l’homosexualité grâce à leur relation avec Jésus Christ.

Dans un article intitulé Unwanted Homosexual Attraction Is Treatable, Thomas Schmierer soutient que plusieurs patients LGBTQ ont réussi à surmonter leur compulsion homosexuelle et ont fait un mariage heureux avec des personnes du sexe opposé.

Ni Thomas Schmierer ni la famille Szymanski n’ont voulu faire de commentaire dans le cadre de ce reportage.

Les enfants valorisent beaucoup l’approbation de leur famille et font tout ce qu’ils peuvent pour l’avoir, explique Victor Szymanski. Il était un mineur à ce moment, dit-il, et il sentait qu’il n’avait pas le choix d’agir autrement.

Des « illusions narcissiques »

Le jeune homme s’est longtemps gardé de parler à qui que soit de sa thérapie de conversion.

Dans ce cadre, on lui disait que son homosexualité était causée par des illusions narcissiques et des distorsions basées sur la honte , explique-t-il.

Après ces séances, souligne-t-il, il souffrait d’insomnies, de dépression, d’anxiété et de problèmes d’estime de soi.

Malgré tout, il a obtenu son diplôme de l’école secondaire anglophone de Saint-Jean avec haute distinction ainsi qu’une bourse d’études de l’Université de Toronto. Lorsqu’il a entrepris ses études en 2013 au collège catholique St. Michael's associé à cette université, il n’en pouvait plus de subir la thérapie de conversion, explique-t-il.

Victor Szymanski a fait une tentative de suicide en octobre 2013 par surdose de médicament. Lorsqu’on est convaincu qu’il y a quelque chose de mauvais en nous et qu’on ne peut rien y changer, cela nuit à tous les aspects de la vie, explique-t-il.

Je ne voyais plus d’espoir. Je croyais simplement que ce serait pour le mieux si je partais.

Le jeune homme précise avec le recul que ce dont il avait réellement besoin, c’était que quelqu’un lui dise qu’il était normal, qu’il n’était pas intrinsèquement désordonné.

Après la tentative de suicide, Victor Szymanski a décroché de l’université et il n’avait ainsi plus droit à sa bourse d’études.

Victor Szymanski devait tenir un journal, entre autres devoirs qu’on lui demandait de faire durant la thérapie de conversion. Photo : CBC/Julia Wright

Il est rentré à Saint-Jean en novembre 2013. Il dit qu’il sentait avoir encaissé un échec total parce que la thérapie de conversion n’avait pas marché. Il croyait qu’il n’avait pas fait assez d’effort. Il ressentait aussi un échec parce qu’il avait perdu l’occasion de faire des études dans cette université qu’il dit être l’une des plus prestigieuses au Canada.

Victor Szymanski dit qu’il a passé les six années suivantes à faire tout ce qu’il pouvait pour ne pas penser à sa réalité. Il n’était presque jamais chez lui, dit-il, il était toujours occupé à faire quelque chose.

Il a fait un baccalauréat à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. Il s’est entraîné pour faire un triathlon. Il fait des études de maîtrise tout en travaillant à plein temps.

Victor Szymanski a maintenu ce rythme jusqu’à l’automne 2019, quand ses directeurs de thèse lui ont conseillé de ralentir parce qu’il avait l’air épuisé.

Il a ralenti le rythme et recommencé à penser à tout ce qu’il avait connu, notamment la honte ressentie et sa tentative de suicide. Lorsqu’une personne subit un pareil trauma, une expérience de mort imminente, c’est trop bouleversant pour y réagir sur le coup, explique le jeune homme.

Ses pensées suicidaires étaient aussi de retour. La vie, dit-il, lui apparaissait aussi froide, sinistre et suffocante qu’une tombe. Il a alors ressenti le besoin de changer de milieu.

Il a entassé tous ses biens dans sa voiture tandis que l’ouragan Dorian battait son plein en septembre 2019. À ce moment, dit-il, il avait plus envie de vivre dans sa voiture que dans une maison.

Nadine Nzirorera et Victor Szymanski ont célébré ensemble l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. La famille Nzirorera a accueilli sous son toit le jeune homme à l’automne 2019. Photo : Gracieuseté de Victor Szymanski

Heureusement, ajoute-t-il, sa meilleure amie lui a offert son aide.

Cette amie est Nadine Nzirorera. Elle décrit Victor Szymanski comme l’une des personnes les plus remarquables qu’elle a connues jusqu’à présent. Elle dit qu’il l’avait lui-même aidée auparavant et qu’elle voulait faire tout ce qu’elle pouvait pour l’aider à son tour.

Victor Szymanski a déménagé chez la famille Nzirorera et il habite toujours chez elle aujourd’hui. Il dit avoir beaucoup de chance de pouvoir compter sur cette famille après ses expériences difficiles.

Plaidoyer pour des mesures plus sévères

Victor Szymanski a décroché son diplôme du programme de recherche appliquée en matière de services de santé de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Il dit parler publiquement de son parcours pour faire comprendre aux gens qu’il existe toujours des thérapies de conversion au Canada.

Le jeune homme fait partie de deux groupes qui appuient les personnes qui, comme lui, ont subi une thérapie de conversion. Il espère que le Canada prenne des mesures plus sévères contre les thérapeutes en ce domaine et contre les personnes qui forcent des mineurs à subir des thérapies de conversion.

Les familles doivent être tenues en partie responsables lorsqu’elles poussent leurs enfants dans cette voie même si elles ignorent les torts que cela peut entraîner, estime le jeune homme.

Victor Szymanski affirme qu’on l’a forcé à nier ce qu’il est. C’est comme une blessure, comme si quelqu’un lui avait volé sa véritable identité, souligne-t-il.

Quant à ses propres parents, il dit que ses relations avec eux ne sont pas complètement rétablies. Il espère que les relations avec sa famille seront un jour meilleures et que cette dernière l’acceptera mieux.

Avec les renseignements de Julia Wright, de CBC