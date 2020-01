Un camp de chasse vidé par des cambrioleurs

La Police provinciale de l’Ontario rapporte que des cambrioleurs ont dérobé un butin d’une valeur totale de 22 000 $.

La police rapporte qu’une remorque, une roulotte et un véhicule tout-terrain ont été dérobés, en plus de panneaux solaires, d’équipements de chasse et d’outils.

La roulotte volée à Peterborough. Photo : Police provinciale de l'Ontario

Selon la police, le vol aurait eu lieu entre le 6 décembre 2019 et le 2 janvier 2020.