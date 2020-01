Des Irano-Canadiens affirment avoir été détenus à la frontière des États-Unis

Des Canadiens et des Américains d’origine iranienne ayant tenté, samedi, de franchir la frontière en direction des États-Unis, affirment avoir été détenus et interrogés pendant des heures par des douaniers américains.

C’est le cas entre autres de l’Irano-Canadien Sam Sadr, de North Vancouver, qui explique avoir été retenu pendant plus de 8 heures au poste frontalier de Peace Arch, en compagnie de sa famille, avant d’être obligé de rebrousser chemin vers le Canada.

M. Sadr dit qu’au moment où ils sont arrivés à la frontière, les douaniers américains leur ont intimé d’entrer dans le bâtiment, où on leur a confisqué leur passeport et on les a interrogés pendant des heures, de manière répétée, à propos de leur lieu de naissance, des membres de leur famille, de leur éducation et de leur expérience de travail.

C’est de la discrimination, je suis citoyen canadien , affirme Sam Sadr.

M. Sadr a obtenu la citoyenneté canadienne il y a 2 ans. Il déclare n’avoir jamais visité les États-Unis auparavant.

Des dizaines d'autres

L’avocat en immigration Len Saunders, basé dans l’État de Washington, indique avoir vu des dizaines d’autres Canadiens d’origine iranienne être détenus et interrogés par les douaniers en fin de semaine.

Je n’ai jamais vu ça : ce ne sont pas qu'une ou deux personnes, c'est toute personne née en Iran qui tente d'entrer aux États-Unis. Len Saunders, avocat en immigration

Ça me paraît être une nouvelle politique depuis l’assassinat il y a quelques jours par les Américains de ce général iranien en Irak , ajoute-t-il.

Le commandant de l’unité d’élite des Gardiens de la Révolution iranienne, Qassem Soleimani, a été tué vendredi par une frappe américaine devant l’aéroport de Bagdad, exacerbant les tensions entre l’Iran et les États-Unis.

Le Service des douanes américaines nie cibler les Iraniens

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis nie avoir mis en place une politique spécifique pour les gens d’origine iranienne.

Dans un communiqué, un porte-parole des services douaniers américains écrit que le temps d'attente est le résultat de différentes circonstances, notamment le personnel disponible, l'achalandage et le niveau de menace actuel.

Le bureau du ministre de la Sécurité publique du Canada, Bill Blair, affirme que l’Agence canadienne des services frontaliers n’est pas impliquée dans cette affaire.

Tous les citoyens canadiens, peu importe leur origine, sont égaux devant la loi et personne ne sera détenu de façon arbitraire à la frontière canadienne ou interdit d’entrée uniquement en raison de son ethnicité ou de sa religion , indique un communiqué.

Avec des informations de Cathy Kearney