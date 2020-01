Le procès pour viols de Harvey Weinstein s'ouvre à New York

C’est une audience préparatoire qui se tenait lundi. Elle sera suivie mardi par le début du processus de sélection des jurés.

Le procès très attendu et symbolique du mouvement #MeToo devrait durer environ six semaines.

Vêtu d'un costume sombre, l'homme âgé de 67 ans est arrivé vers 9 h, une trentaine de minutes avant le début de l’audience.

Il s'aidait d'une marchette, en raison d'une récente opération au dos. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment allait son dos, il a affiché un demi-sourire et fait un signe de la main laissant entendre « couci-couça ».

Une quinzaine de femmes s'étaient rassemblées devant le bâtiment, parmi lesquelles l'actrice américaine Rosanna Arquette, qui affirme avoir été agressée sexuellement par Harvey Weinstein.

Nous sommes ici pour nous assurer que l’attention est portée sur les gestes de l'auteur des crimes et non sur ceux de ses victimes, et que justice soit faite. La vérité prévaudra. Rosanna Arquette, actrice et victime alléguée de Weinstein

Cher Harvey, peu importent les mensonges que tu te racontes, tu l’as fait et la Justice te regardes de haut, toi, le super prédateur , a pour sa part déclaré Rose McGowan, une autre actrice américaine qui dit elle aussi avoir été agressée par l'accusé.

Certaines des femmes présentes tenaient des pancartes avec des slogans tels que Justice pour les survivantes .

L'actrice Rosanna Arquette faisait partie de celles qui attendaient l'arrivée de Harvey Weinstein au tribunal. Photo : Associated Press / Mark Lennihan

Des dizaines de victimes alléguées

Plus de 80 femmes, pour la plupart des actrices – dont des célébrités comme les Américaines Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie ou la française Léa Seydoux – mais aussi d'autres travailleuses de l'industrie du cinéma, ont accusé Weinstein d'agressions sexuelles, commises sur une période de plusieurs décennies. Les premières allégations ont été révélées par le New York Times et le New Yorker en octobre 2017.

Or, le procès ne concerne directement que deux victimes.

L'ancienne assistante de production Mimi Haleyi affirme que Weinstein l'a agressée sexuellement dans son appartement new-yorkais en juillet 2006. La deuxième victime présumée, demeurée anonyme, l'accuse quant à elle d'un viol survenu en mars 2013 dans une chambre d'hôtel, également à New York.

Toutefois, l'acte d'accusation a été modifié en août pour inclure l'actrice Annabella Sciorra, qui affirme avoir été agressée sexuellement par Weinstein au début des années 1990.

S'il est reconnu coupable des accusations les plus graves retenues contre lui, soit deux chefs d'agression sexuelle prédatrice, Harvey Weinstein se verra imposer l'emprisonnement à perpétuité, peine minimale en pareilles circonstances.

Pour que cela se produise, les procureurs devront démontrer que Harvey Weinstein avait fait une habitude de violer des femmes.

Ils souhaitent que les jurés entendent, en plus des deux victimes présumées et de Mme Sciorra, quelques-unes des nombreuses autres femmes qui se sont manifestées publiquement pour accuser Weinstein d'inconduite sexuelle allant du harcèlement à l'agression.

Le juge n'a pas précisé combien de femmes seraient autorisées à témoigner.

L'avocate de Harvey Weinstein, Donna Rotunno, a soutenu que la preuve était faible et a déclaré qu'elle prévoyait contre-interroger agressivement les accusatrices.

Une victime canadienne

L’actrice montréalaise Erika Rosenbaum affirme que le producteur Harvey Weinstein l'agressée sexuellement. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’actrice montréalaise Erika Rosenbaum, qui soutient également être l'une des victimes de Harvey Weinstein, suivra son procès avec une grande attention.

En entrevue à RDI, elle a reconnu que l’accusé avait déjà été puni jusqu’à un certain point puisqu’il a perdu son entreprise et que sa carrière et sa réputation sont ruinée. Mais pour les femmes, il faut qu’il y ait une justice légale aussi .

Il était le roi de Hollywood. C’était très difficile de l’éviter , a-t-elle souligné. Mais dorénavant, quelle que soit l’issue du procès, son nom va toujours être associé à un prédateur davantage qu’à un producteur, a-t-elle dit.