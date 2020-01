Ricky Gervais se moque du gratin d’Hollywood aux Golden Globes

Affirmant que ce cinquième passage à la barre de la soirée de remise de prix organisée par la Hollywood Foreign Press Association serait son dernier, il a averti qu’il n’en avait rien à faire des réactions.

Il a d’ailleurs attaqué cette association, qui lui a donné son mandat d’animateur, affirmant qu’elle était très raciste en raison du manque de diversité dans la liste des artisans, des artisanes et des œuvres en lice pour des prix.

Il s’est aussi moqué des acteurs et actrices qui profitent souvent de leurs discours de remerciement pour passer un message politique, en leur conseillant de se limiter plutôt à remercier [leur] agent, [leur] Dieu et de foutre le camp .

Vous n’êtes pas en position de donner la leçon au public à propos de quoi que ce soit. Vous ne savez rien du vrai monde. La plupart d’entre vous ont passé moins de temps à l’école que Greta Thunberg , a-t-il lancé.

La réaction, en image, de l'acteur Tom Hanks à cette blague :

Vous dites que vous êtes conscients des problèmes sociaux, mais les compagnies pour lesquelles vous travaillez, Apple, Amazon, Disney, c’est incroyable. Si l’État islamique lançait un service de diffusion en continu, vous appelleriez votre agent, n’est-ce pas? Ricky Gervais

Leonardo DiCaprio, nommé au Golden Globes pour son rôle dans Il était une fois à… Hollywood, a été pris pour cible par l’animateur en raison de son habitude de sortir avec des femmes bien plus jeunes que lui.

En complimentant le film, une épopée d’une durée de près de trois heures , il a glissé que Leonardo DiCaprio était présent à la première et qu’à la fin [de celle-ci], son accompagnatrice était devenue trop vieille pour lui .

Faisant référence au mouvement#MoiAussi, il a lancé un avertissement destiné aux hauts placés de l’industrie présents dans la salle.

Ils ont tous quelque chose en commun. Ils sont tous terrifiés de Ronan Farrow [le journaliste qui a fait éclater le scandale Weinstein et lancé le mouvement #MoiAussi, ndlr]. Il vous a dans sa mire.

Ricky Gervais prédisait dans son monologue d’ouverture que Netflix allait tout rafler lors de la soirée parce que les gens n’en ont plus rien à faire des films, plus personne ne va au cinéma et plus personne ne regarde la télévision traditionnelle . Il s’est trompé : le géant de la diffusion en continu, nommé 34 fois, est reparti avec un seul trophée.