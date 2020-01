Vers une hausse de l'impôt foncier à Thunder Bay

Pour arriver à faire face à toutes ses dépenses, la Ville aura besoin au total de 200 millions de dollars en revenus fiscaux en 2020, selon l’ébauche du budget.

Le document prévoit une hausse de 1,9 million de dollars du budget du Service de police de Thunder Bay, déjà approuvée par la Commission des services policiers.

Les dépenses de la Ville sont estimées à 14,9 millions de dollars, une somme un peu plus élevée que celle de l’an dernier.

Le budget de la Ville tient aussi compte d’une réduction de 700 000 $ de la somme qu’il reçoit généralement de la province à travers le Fonds de partenariat avec les municipalités de l’Ontario.

Selon la formule de coûts partagés entre la province et les municipalités, la Ville de Thunder Bay prévoit aussi une demande de 200 000 $ de la part du Bureau de santé publique de Thunder Bay en 2020.

La Ville propose une augmentation de 4 % de la taxe d’eau et d’eaux usées. Un ménage dépenserait donc en moyenne 1200 $ par an pour ses services d’eau et d’eaux usées.

Plusieurs projets d’infrastructures devraient être poursuivis en 2020, dont la reconstruction de la rue Balmoral, un projet au point mort depuis 2016 et qui devrait coûter 4,8 millions de dollars. Les autres projets comprennent le pont pédestre du parc Marina et la réfection de la rue Dawson.

Le conseil municipal se réunira à plusieurs reprises pendant le mois de janvier pour réviser le budget. Sa ratification devrait avoir lieu en février.