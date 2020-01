Un médecin manitobain a aidé des patients à économiser 12 000 $ en un an

Daniel Hunt travaille à Winkler, à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Winnipeg et dans la ville voisine de Carman. Il affirme qu’il a réussi à faire économiser à 35 de ses patients un total de 12 000 $ par an depuis qu’il utilise cette liste crée par deux chercheurs du l’Université du Manitoba, Jamie Falk et Shawn Bugden, en 2017.

Ce document détaille les médicaments par type et montre aux professionnels de santé ce qu’un traitement de 90 jours coûterait. L’objectif est d’aider les médecins à choisir le meilleur rapport qualité-prix pour leurs patients et insérer le coût des médicaments dans le processus de décision .

Malgré des principes actifs et une efficacité similaire, certains types de médicaments sont très différents en ce qui concerne les prix. Daniel Hunt dit avoir remarqué une énorme différence de prix grâce à ce procédé.

Parfois, quelle que soit l’efficacité [d’un médicament], si le patient voit qu’il ne peut pas se le permettre financièrement, il ne va pas le prendre. Jamie Falk, professeur adjoint en pharmacie à l'Université du Manitoba

Prendre en compte le prix

Selon Daniel Hunt, la majorité des médecins priorisent la sécurité et l’efficacité d’un médicament sans parfois tenir compte du coût. Il espère convaincre tous les professionnels de la clinique où il travaille de consulter sa liste et pense ainsi que cela permettrait aux patients d’économiser 126 000 $ par année Le médecin aimerait aussi que le gouvernement du Manitoba mette en place une politique incitative pour pousser les médecins à utiliser cette liste pour leurs ordonnances.

Jusqu’ici, 20 patients vus par deux médecins ont accepté d’essayer des médicaments moins chers lorsque cela est possible. Daniel Hunt estime que grâce à cela, 4000 $ ont été économisés.

Avec les informations de Rachel Bergen