L'ayatollah Khamenei ému de la mort de son acolyte

Le Guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, est apparu ému, lundi, en prononçant une courte prière en arabe devant le cercueil du général Qassem Soleimani et d'autres personnes tuées vendredi dans un raid américain à l’aéroport international de Bagdad.

Se tenant debout devant d’autres dignitaires iraniens devant le cercueil du dirigeant de la Force Qods des Gardiens de la révolution, exposé dans une mosquée de Téhéran, le chef de l’État a eu la voix brisée par l’émotion, ce qui l’a forcé à prendre une pause pendant la prière funéraire.

Le président iranien Hassan Rouhani, le successeur de Qassem Soleimani, Esmail Qaani, et d’autres dirigeants iraniens étaient présents aux côtés de l’ayatollah Khamenei, devant une foule compacte rassemblée pour la cérémonie.

L’Iran a ainsi présenté une image d’unité, alors qu’elle était apparue profondément divisée il y a quelques semaines. D’importantes manifestations avaient secoué le pays, faisant plusieurs dizaines de morts, selon des organisations non gouvernementales.

La fille de Qassem Soleimani, Zeinab, et le chef du bureau politique du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh, ont en outre électrisé la foule en parlant des effets galvanisants que la mort du général aura selon eux sur la résistance à l'Amérique et à Israël.

La prière a été suivie d'une procession dans les rues de la capitale iranienne qui a attiré une foule monstre venue rendre hommage à l’homme de 62 ans, considéré comme le personnage le plus influent de la théocratie iranienne après le Guide suprême.

Une foule monstre s'est rassemblée lundi à la place Enghelab, au centre de Téhéran, pour rendre un dernier hommage au général Soleimani. Photo : Getty Images / AFP/ATTA KENARE

Selon la télévision d’État, des millions de personnes sont descendues dans les rues de la capitale au deuxième des trois jours de deuil national en l’honneur de Qassem Soleimani, considéré comme un héros en Iran.

La foule a notamment envahi les avenues Enghelab ( Révolution , en persan), Azadi ( Liberté ) et leurs alentours, agitant de multiples drapeaux rouges [couleur du sang des martyrs , NDLR] ou iraniens, mais aussi libanais ou irakiens.

La colère et les appels à des représailles étaient les sentiments dominants dans la foule, qui faisait ainsi écho à de précédents propos de l’ayatollah Khamenei, qui a promis dès vendredi une vengeance sévère envers les Américains.

Voici notre message pour l’Amérique : nous vous frapperons, nous vous ferons payer pour le sang versé par votre faute. L’Amérique devrait savoir qu’ils ont commencé cela, mais nous allons y mettre fin. Mehdi Ghorbani, fonctionnaire iranien

Mort à l’Amérique , Mort aux infidèles , Mort aux séditieux et Mort à Al-Saoud , en référence à la famille régnante en Arabie saoudite, allié des États-Unis et grand rival régional de l’Iran, faisaient partie des slogans scandés par les Iraniens.

C’était un héros. Il a vaincu Daech. Ce que l’Amérique a fait est un crime. Je suis ici pour pleurer un martyre. Il doit y avoir une réponse, mais nous ne voulons pas la guerre. Personne ne veut la guerre. Mme Mohammadi, venue manifester à Téhéran

Dimanche, une marée humaine avait aussi envahi les rues d'Ahvaz et de Machhad, en Iran, au premier de trois jours d'hommage national au général Soleimani.

Plusieurs alliés régionaux de Téhéran étaient présents pour rendre un dernier hommage au défunt, dont le chef du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh, qui a proclamé que Soleimani était un « martyr de Jérusalem ». Photo : Reuters / Site officiel de l'ayatollah Khamenei

Les cérémonies funéraires à la mémoire de Qassem Soleimani doivent culminer mardi, alors qu'il sera enterré dans son patelin de Kerman, dans le sud de l'Iran.

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les États-Unis ont éliminé le général Soleimani, parce qu'il préparait des attaques imminentes contre des diplomates et des militaires américains. Il a soutenu qu'il était le terroriste numéro un dans le monde.

L'OTAN s'interroge sur la voie à suivre

Face aux craintes d'une véritable déflagration, les ambassadeurs des pays de l'OTAN sont réunis lundi pour discuter de la crise entre l'Iran et les États-Unis.

Le secrétaire général [Jens Stoltenberg, NDLR] a décidé d'organiser cette réunion des ambassadeurs de l'OTAN après en avoir discuté avec les alliés , a expliqué un porte-parole dans un courriel à l'AFP.

Les ambassadeurs des 29 pays de l'OTAN se réunissent régulièrement à Bruxelles, plusieurs fois par semaine, pour discuter des questions d'actualité et d'intérêt commun.

Le secrétaire général de l'alliance Jens Stoltenberg doit tenir un point presse vers 10 h 30 (HNE).

Le successeur désigné de Qassem Soleimani, Esmail Qaani, s'est recueilli sur le cercueil de son ancien patron. Photo : Reuters / Site officiel de l'ayatollah Khamenei

Samedi, l'OTAN a annoncé la suspension de ses opérations d'entraînement en Irak, après la mort du général Soleimani.

La mission de l'OTAN en Irak entraîne depuis octobre 2018 les forces de ce pays à la demande du gouvernement irakien pour empêcher le retour du groupe armé État islamique (EI). Quelque 850 militaires canadiens sont en Irak à cette fin.

La suspension de cette mission n'est qu'une des conséquences de la frappe américaine de vendredi.

L'Iran a annoncé dimanche la cinquième et dernière phase de son plan de réduction des engagements pris en vertu de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015.

La République islamique a dit qu'elle ne se sentait désormais plus tenue par aucune limite sur le nombre de ses centrifugeuses convenue en vertu de l'accord, renié par l'administration Trump en mai 2018.

Téhéran a cependant indiqué qu'il continuerait à se soumettre volontairement au programme d'inspection particulièrement draconien mis en place à la suite de cet accord, qu'avait signé l'administration Obama.

Le Parlement irakien a aussi demandé dimanche au gouvernement de préserver la souveraineté du pays en retirant sa demande d'aide adressée à la communauté internationale pour combattre l'EI.

Cette demande a été essentiellement approuvée par les députés chiites, majoritaires en Irak, mais les députés kurdes étaient absents, tout comme la plupart des députés sunnites.

Le président américain Donald Trump a menacé dimanche de détruire 52 sites de très haut niveau et très importants pour l'Iran et la culture iranienne si la République islamique mettait ses menaces de représailles à exécution.

Un porte-parole du premier ministre britannique Boris Johnson a fait savoir lundi que le Royaume-Uni désapprouvait cette perspective. Il y a des conventions internationales en place pour empêcher la destruction du patrimoine culturel , a-t-il dit.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, a aussi fait savoir lundi que le royaume wahhabite ne voulait pas d'une nouvelle escalade dans la région .

Il s'agit certainement d'un moment très dangereux et nous devons être conscients des risques et des dangers, non seulement pour la région, mais pour la sécurité mondiale en général , a-t-il dit.

Nous espérons que tous les acteurs prendront les mesures nécessaires pour empêcher toute escalade et toute provocation. Fayçal ben Farhane, ministre saoudien des Affaires étrangères

Il y a quelques mois, l'Arabie saoudite a accusé l'Iran d'avoir mené des attaques contre certaines de ses installations pétrolières.

Les deux pays sont à couteaux tirés depuis des années, et appuient des groupes rivaux à plusieurs endroits dans la région, notamment en Syrie, au Yémen et au Liban.

En attendant de nouveaux développements dans ce conflit, les cours du pétrole poursuivent leur ascension, tandis que les Bourses mondiales sont plombées par la nervosité des investisseurs.

L'or, traditionnelle valeur refuge, est monté à des niveaux inégalés depuis 2013.