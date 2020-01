Résolutions : beaucoup veulent se remettre en forme, mais peu réussissent

Plusieurs études au sujet des résolutions de nouvelle année suggèrent que la majorité d’entre elles sont rapidement abandonnées ou oubliées. Jacques Lapierre, le propriétaire de la salle d'entraînement Multi-forme de Sept-Îles, observe que les personnes qui promettent se remettre en forme font aussi partie du lot.

Habituellement, dans les résolutions, ils vont prendre un mois. Et au bout d'un mois, s'ils aiment ça, ils vont continuer. Jacques Lapierre, propriétaire de la salle d'entraînement Multi-forme

Comment atteindre ses objectifs?

Selon les observations de Jacques Lapierre, les personnes qui ont un plan d’entraînement, des objectifs précis et qui réclament l’aide d’un entraîneur professionnel ont plus de chances de respecter leurs engagements pris en début d’année.

À l’inverse, il croit aussi que les personnes qui se rendent dans une salle d’entraînement en début d’année dans le but de faire de l’activité physique, mais sans s’être fixé d’objectifs ont plus de chances d’abandonner.

Habituellement, ceux qui n'ont pas de programme vont faire un mois, deux mois et après ça ils se découragent parce qu'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils voudraient obtenir. Avec un programme, l'entraîneur leur donne ce dont ils ont besoin pour obtenir ce qu'ils veulent.

Le propriétaire de la salle d'entraînement Multi-forme de Sept-Îles, Jacques Lapierre Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Les conseils d’un adepte

Yves Arsenault a 67 ans et s’entraîne sans relâche depuis près d'un demi-siècle. Pour persévérer, il croit qu’il faut d'abord choisir une activité physique qui nous plaît et l’intégrer à notre routine jusqu’à ce que ce soit son absence dans notre vie qui devienne anormale.

Ça fait 45 ans que je fais ça, je ne suis plus comme capable d’arrêter. Si j’arrête 2 ou 3 semaines, j’ai hâte de revenir. Yves Arsenault

Par ailleurs, selon une recherche parue dans le Journal of clinical psychology, les personnes qui souhaitent se remettre en forme, on plus de chance d’y parvenir s’ils en font une résolution de début d’année. La même étude suggère de se fixer des objectifs quantifiables et raisonnables.

D'après le reportage de Djavan Habel-Thurton