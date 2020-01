Les urgences des hôpitaux de Granby et de Magog débordent toujours

Bien que le taux d'occupation des urgences du CIUSSS de l'Estrie-CHUS est de retour sous la barre des 100%, la situation demeure problématique à l'Hôpital de Granby et au CSSS de Memphrémagog.

Le taux d'occupation des urgences de ces établissements est respectivement de 155% et 130%.

Depuis les 2 et 3 janvier dernier, on a vraiment une augmentation significative des consultations dans le service des urgences , explique Lyne Cardinal, directrice des services généraux au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Les personnes qui se présentent et qui ont des symptômes d'allure grippale ou mineurs, c'est sûr qu'il faut s'attendre à attendre longtemps. Lyne Cardinal, directrice des services généraux au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Du côté de l'ensemble des établissements du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, la situation se résorbe alors que la semaine dernière, le taux d'occupation des urgences se situait à près de 125%.

On voit beaucoup de personnes qui ont des symptômes d'allure grippale, donc qui sont congestionnées, qui ont mal à la gorge... il y a encore un peu de gastro, mais aussi des personnes qui ont des maladies chroniques , précise la directrice des services généraux.

Elle invite la population à prendre certaines mesures avant de se présenter à l'urgence.

On offre aussi des alternatives à la population, comme Info-Santé au 811. Les infirmières vont être en mesure de vous donner des conseils et d'évaluer votre état de santé. Allez consulter le pharmacien qui va vous aider à gérer vos symptômes et aussi évaluer notre état.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS observe une augmentation des appels à Info-Santé durant les périodes plus vulnérables à la grippe et à la gastro.

Lyne Cardinal rappelle également qu'il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe.