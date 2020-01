Une tempête hivernale perturbe l’est de Terre-Neuve

Les chutes de neige et les vents forts de la première tempête de 2020 compliquent la vie des résidents de l’est de Terre-Neuve, lundi matin.

Les conditions devraient s’améliorer vers midi, selon le météorologue Todd Ansted. Il s’attend à 5 cm de neige de plus dans la matinée pour un total d’environ 40 cm depuis le début de la tempête.

Des vents de 80 à 100 km/h risquent de nuire à la visibilité dans les endroits à découvert, lundi matin, selon Environnement Canada.

Des pannes de courant paralysent plus de 2000 abonnés de la société Newfoundland Power, lundi matin, dans les régions de Conception Bay North, de la côte sud et de la péninsule de Burin.

Les écoles anglophones sont fermées pour toute la journée dans la péninsule d’Avalon Nord tandis que d’autres sont fermées pour la matinée dans la région centrale. Les campus de l’Université Memorial à Saint-Jean et à Signal Hill sont aussi fermés, ainsi que certains campus du College of the North Atlantic.

La fermeture des écoles francophones était déjà prévue, lundi, dans le cadre d'un congé ministériel.

Les résidents de Saint-Jean, entre autres, se sont réveillés sous une épaisse couche de neige, lundi matin. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Plus de 30 cm de neige sont déjà tombés dans les environs de l’aéroport international de Saint-Jean, selon Environnement Canada, ce qui a entraîné des retards et l’annulation de vols.

Le ministère des Transports recommande aux automobilistes d’éviter tout déplacement non essentiel.

Le météorologue Todd Ansted conseille aux gens de n’entreprendre le pelletage de la neige qu’en après-midi lorsque la tempête faiblira.