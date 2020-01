La clinique de fertilité du Dr Barwin a enfreint les règles fédérales dès 1999

Le permis du Dr Barwin a été révoqué en juin dernier par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario après avoir déterminé qu'il avait utilisé son propre sperme ou celui de donneurs inconnus pour aider des familles à concevoir plus de 70 enfants à sa clinique sur une période de 30 ans.

Santé Canada est responsable de l'inspection de la sécurité des ovules et du sperme des donneurs.

Les dossiers d'inspection de Santé Canada obtenus par CBC par le biais de la Loi sur l'accès à l'information suggèrent que la clinique du Dr Barwin a violé à plusieurs reprises les règlements fédéraux, notamment une mauvaise manipulation du sperme de donneur, l'absence de preuve de vérifications de sécurité, un étiquetage erroné et des formulaires de consentement des patients manquants.

Les dons de sperme mis en quarantaine en 1999

Lors de la première inspection en 1999, tout les dons de sperme entreposés à la clinique — venant de l'étranger ou du Canada — ont dû être mis en quarantaine. La clinique ne pouvait pas fournir les documents nécessaires exigés par la loi, notamment pour déterminer si le sperme avait subi des tests pour des maladies comme le VIH et la chlamydia.

Vous devez immédiatement mettre en quarantaine tout le sperme non conforme actuellement en stock et cesser la distribution , peut-on lire dans la lettre adressée au Dr Barwin à la suite de l'inspection du 25 juin 1999.

Aucun document de suivi n'a été communiqué à CBC/Radio-Canada afin de déterminer si la clinique s'est conformée à cette exigence, et l'incident n'a pas été mentionné lors de l'inspection suivante en 2001.

Une inspection effectuée en juillet 2012 a par la sutie permis de constater des problèmes semblables dans la manipulation du sperme des donneurs.

Les dossiers des donneurs examinés ne comportaient aucun des documents nécessaires pour évaluer la sécurité du sperme. Les inspecteurs ont aussi constaté qu'il manquait des dons dans l'inventaire enregistré.

Dans quelques cas, on a constaté que le sperme n'était plus viable après que des flacons eurent tombé au fond de la boîte de conservation. Les formulaires de consentement des patients nécessaires à l'utilisation du sperme étaient également manquants.

Inspections « troublantes »

Malgré ces manquements, en 1999 et en 2002, la clinique du Dr Barwin a passé l'inspection comme étant « conforme ».

Une inspection en septembre 2010 a cependant échoué, quelques semaines après que deux familles eurent annoncé qu'elles poursuivaient le Dr Barwin pour avoir utilisé le mauvais sperme pour concevoir leurs enfants. Le Dr Barwin avait nié les allégations à l'époque et il avait demandé à la cour de rejeter les poursuites.

Les inspecteurs ont alors soumis six « observations » qui exigeaient des « mesures correctives » de la part du Dr Barwin dont trois avec une cote de risque « critique ».

Encore une fois, les problèmes comprenaient l'absence de preuves de tests de dépistage de maladies infectieuses, l'absence de formulaires de consentement, l'absence de flacons de sperme de donneurs en plus de problèmes d'étiquetage.

Lors du suivi à la fin de 2011, les inspecteurs ont noté que la clinique du Dr Barwin continuait de recevoir des patients.

Lorsque l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario a commencé à enquêter sur les plaintes à l'endroit du Dr Barwin, celui-ci s'est porté volontaire en février 2012 pour cesser d'offrir des services d'insémination artificielle à sa clinique d'Ottawa. Son permis de pratique a été suspendu en 2013, mais il n'a été révoqué qu'en juin 2019.

Selon le Dr Arthur Leader, les inspecteurs ont « fait une évaluation très superficielle de ce qui se passait » à la clinique. Photo : Radio-Canada

Au fil des ans, Santé Canada n'a jamais communiqué à l'Ordre l'information liée à ses inspections.

Ce que nous constatons, c'est un manque de conformité qui remonte à loin , a déclaré le Dr Arthur Leader, un expert en fertilité qui a siégé au comité de l'Association canadienne de sécurité responsable d'élaborer des règles sur la procréation assistée, lesquelles entreront en vigueur en février 2020.

Dr Leader a examiné les documents obtenus par CBC et a noté qu'aucune « mesure punitive » ni aucun effort pour restreindre la pratique du Dr Barwin n'avaient été envisagés.

Est-ce que Santé Canada pourrait faire taire les contrevenants?

Ce qui était également troublant, c'est que les inspecteurs ont fait une évaluation très superficielle de ce qui se passait , a ajouté le Dr Leader, même si on a constaté que les dossiers [Barwin] sont très bâclés, car il est très difficile de suivre où le sperme est allé et à quelle personne. Et potentiellement ils auraient pu dire – étant donné cela – que l'opération devrait cesser.

Le Dr Leader a indiqué que Santé Canada avait la possibilité de fermer la clinique du Dr Barwin s'il ne se conformait pas aux règlements. Mais il a précisé que le processus d'inspection en était à ses débuts et que les inspecteurs n'avaient peut-être pas la confiance nécessaire pour utiliser ce pouvoir.

Santé Canada n'a pas fourni de réponse à temps pour cette publication.

Toutefois, une nouvelle loi touchant « la conformité et l'application » qui entrera en vigueur en février reconnaît « la nécessité de renforcer les règles relatives à la procréation assistée ».

Les familles de 77 enfants intentent des poursuites

À ce jour, un recours collectif intenté par des familles contre le Dr Barwin prétend qu'il a utilisé le mauvais sperme, y compris son propre sperme, dans la conception de 77 enfants, selon Peter Cronyn, l'avocat représentant les familles.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant le tribunal.

Selon M. Cronyn, les lacunes de la surveillance n'ont laissé aux familles d'autre choix que d'intenter des poursuites pour trouver une solution.

Il note que les victimes du cas Barwin tombent dans un vide réglementaire, avec des préjudices moraux et éthiques allant au-delà de la question de savoir si le sperme du donneur est « sûr ».

Il décrit comment les pères, après les tests ADN, ont dû dire à leurs enfants qu'ils n'étaient pas leur père biologique. Il explique que certains parents ne savent toujours pas qui est le père à cause de nombreuses confusions. Et il y a 11 enfants qui ont fait des tests pour découvrir que Norman Barwin lui-même est le père.

Les problèmes que j'ai constatés jusqu'à présent... C'est ahurissant , a déclaré M. Cronyn, je pense qu'ils ont commencé à faire cela sans réfléchir aux conséquences, aux possibilités qu'une telle chose se produise. Et c'était donc, à mon avis, un échec réglementaire.

Rôle de la province

L'un des éléments visant à combler l'écart sera la surveillance provinciale suggérée par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario il y a deux ans.

Cela signifierait que quelqu'un inspecterait la clinique de fertilité pour savoir non seulement comment elle s'occupe de la sécurité des dons de sperme et d'ovules, mais aussi comment elle s'occupe de la sécurité de ces dons. Le Québec a déjà mis en place un système d'inspection similaire.

Arthur Leader a siégé au comité de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario qui a contribué à l'élaboration des nouvelles règles.

Mais malheureusement, cela fait maintenant deux ans que les règlements ont été élaborés par le Collège et aucun effort n'a été fait pour présenter une loi en Ontario qui compléterait la surveillance , a-t-il dit.

Dr Leader a déclaré qu'un système d'inspection fédéral plus robuste, ainsi qu'un règlement provincial pour les cliniques, aurait pu faire une différence dans le cas de Norman Barwin.

Je pense que si ces deux choses avaient été en place il y a 20 ans, nous aurions peut-être pu éviter certaines des horribles conséquences du manque de surveillance. Dr Arthur Leader

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario a déclaré à la CBC que le nouveau système comprendrait une visite sur place par l'équipe d'inspecteurs, un examen des dossiers, un examen des lieux physiques et l'observation des procédures effectuées par les médecins .

La déclaration indiquait que le ministère s'attend à finaliser son examen de la proposition dans les mois à venir.

D'après les informations d'Amanda Pfeffer de CBC