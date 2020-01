Que faire pour réduire le nombre de piétons tués à Toronto?

La victime a étéhappée au coin des rues Jarvis et Gerrard Est, par un automobiliste qui a pris la fuite.

Tom Worrall, qui milite pour la sécurité des piétons et des cyclistes, croit qu’il faut abaisser les limites de vitesse et revoir l’aménagement urbain.

Nous devrions modifier l’infrastructure afin qu’elle ralentisse la voiture et faire en sorte que la distance à traverser soit plus courte puisque [les personnes âgées] ne peuvent pas marcher aussi vite , dit-il.

Tom Worrall raconte que des aînés qu’il rencontre limitent leurs déplacements parce qu’elles ont peur d’avoir un accident.

En 2018, 41 piétons ont été tués à Toronto, dont une majorité de personnes âgées de 55 ans et plus.

Selon les plus récentes données de la police de Toronto, l’an dernier, 38 piétons ont été happés mortellement.

Le maire de Toronto reconnaît qu’il s’agit d’un problème grave.

Le maire John Tory croit que la vitesse et la distraction au volant sont les principaux problèmes. Photo : CBC

La Ville a lancé en 2017 la stratégie Vision Zéro dans le but de réduire le nombre de morts et de blessés graves lors d’accidents de la route.

Le maire John Tory souhaite, entre autres, installer plus de caméras aux feux rouges, modifier le design de certaines intersections et ajouter plus de signaux aux intersections pour que les piétons aient le temps de traverser.

Mais le facteur le plus important est que les conducteurs fassent attention et de ralentissent , soutient John Tory.

D’après les informations de Myriam Eddahia