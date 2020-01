Une famille de Roxton Pond sauve un couple de la noyade

Samedi, peu après 15 heures, Guylaine Racine s'apprêtait à partir faire l'épicerie lorsqu'elle a entendu un quatre roues circuler sur les eaux gelées du lac Roxton, juste en arrière de chez elle.

Je suis entrée dans la maison pour dire à mon conjoint que j’entendais un quatre roues et au même moment, on a vu le quatre roues couler juste en face de la maison , explique Guylaine Racine, qui semblait encore sous le choc.

Il y avait deux véhicules qui circulaient sur la glace, transportant un couple, un homme et une femme.

Avec mon conjoint et ma fille, on s’est dit qu’il fallait qu’on fasse quelque chose. Et tous les trois, de façon naturelle, on est allés leur porter secours Guylaine Racine

Mme Racine et son conjoint, Sylvain Lamontagne, se sont dirigés vers leur garage pour y récupérer une corde. Leur fille, Audrey Lamontagne, s’est quant à elle placée au bord du lac pour dire aux deux personnes en détresse que sa famille prenait la situation en main.

« On a accouru rapidement »

Lorsqu’on a vu que la glace avait cédé, on a accouru rapidement, relate pour sa part Sylvain Lamontagne. Avec l’aide de ma fille, on a réussi à s’approcher le plus possible des gens pour leur lancer la corde. Au départ, ils étaient trop loin, alors je leur ai demandé de ramper pour qu’ils s’approchent le plus possible du bord.

Après avoir lancé la corde, la glace a cédé sous Sylvain Lamontagne qui s’est retrouvé dans l’eau. Sa fille, qui tenait la corde sur la rive, a réussi à le sortir de l’eau. Ils ont tous deux réussi à sortir les deux personnes de l’eau glacée.

Sur le moment, on ne pense à rien. On veut leur porter secours le plus vite possible. Audrey Lamontagne

On voulait tellement leur venir en aide, mais on ne voulait pas non plus mettre notre vie en danger. Lorsque mon père allait trop loin sur la glace, je lui disais de rester proche pour ne pas qu’il ne tombe, lui non plus , raconte Audrey Lamontagne, la fille de Mme Racine et de M. Lamontagne.

Après avoir été sortis de l’eau glaciales, les deux personnes ont été conduites à l’intérieur de la résidence de Mme Racine et M. Lamontagne.

Les secours sont arrivés peu de temps après. Les deux quadistes n’ont pas été blessés et n’ont pas été transportés à l’hôpital.

L’incident a toutefois soulevé quelques questionnements à propos de la sécurité sur le lac Roxton en hiver.

Le lac est un peu une passoire, reconnaît Jonathan Lavallée, chef aux opérations au Service des incendies de Roxton Pond / Sainte-Cécile-de-Milton. À chaque coin de rue qui débouche sur le lac, il y a toujours un accès. Un peu n’importe qui peut aller sur le lac l’hiver. Ça devient dangereux si les gens ne sont pas informés de l’épaisseur de la glace.

Le chef des pompiers recommande d’ailleurs à tous ceux qui veulent accéder au lac de s'informer auprès des autorités ou appeler à l'Hôtel de ville de Roxton Pond.