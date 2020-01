Feux en Australie : une Ottavienne forcée de faire demi-tour pendant ses vacances

C'est de plus en plus inquiétant , laisse tomber Sara Varin, une jeune femme originaire d'Ottawa qui vit à Sydney depuis trois ans. Les feux hors de contrôle progressent un peu partout en Australie, ravageant le pays depuis plusieurs semaines.

Il y a environ 200 feux de forêt actifs sur tout le territoire. Les vents en provenance de l'ouest soufflent maintenant sur la ville de Sydney.

Il y a beaucoup de fumé , commente-t-elle. On retrouve même des cendres dans nos maisons, dans nos voitures.

Il y a des journées où c’est noir, orangé, où le ciel est filtré. Sara Varin

Un peu plus tôt pendant le temps des Fêtes, Sara Varin s'est déplacée à Nowra pour des vacances à la plage. Elle a alors reçu un texto des autorités qui la sommaient de quitter les lieux parce que c'était trop dangereux.

On a pris nos trucs, on est parti dans la voiture et à un kilomètre de nous, le feu commençait à se propager sur les fermes, raconte-t-elle en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

Sara Varin raconte ce qu'elle a vu des feux qui ravagent l'Australie. Photo : Radio-Canada

Les feux détruisent tout sur leur passage depuis le mois de septembre. Plus de 20 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres manquent toujours à l'appel. Selon les estimations, 480 millions d'animaux n'ont pas survécu.

On se sent vraiment impuissant face à la situation. On veut aider [...], mais on doit laisser les autorités faire leur travail. Sara Varin

C'est d'une tristesse incroyable de voir les gens perdre leur maison , confie l'Ottavienne. Elle craint que les feux s'approchent dangereusement des zones plus populeuses, comme les villes et les banlieues. Tous se préparent comme ils le peuvent.

Les autorités ont indiqué que cela pourrait prendre des mois avant que la situation ne se rétablisse.

Avec les informations de Jérôme Bergeron.