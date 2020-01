Le planchiste Éliot Grondin parmi les espoirs

Éliot Grondin, qui a terminé 5e au classement de la Coupe du Monde de snowboardcross, passe beaucoup de temps à la station de ski Mont-Orignal de Lac-Etchemin.

C'est le fun revenir. Surtout qu'avant Noël c'est souvent le plus long voyage de la saison. On revient, moi les batteries on recharge ça et on repart tout de suite la semaine prochaine , dit-il.

Un avenir prometteur

Il vient à peine de commencer le cégep, mais il en est déjà à sa 3e saison sur le circuit de la Coupe du Monde. Cinquième du classement mondial après le premier tiers du calendrier, voilà que le Beauceron commence à faire trembler les meilleurs athlètes de sa discipline.

J'ai acquis beaucoup d'expérience avec l'an dernier, puis l'entraînement a vraiment été bon aux mois de novembre et décembre. Je suis arrivé aux coupes du monde avec beaucoup de confiance et j'ai réussi à faire de super de belles runs , souligne-t-il.

Éliot Grondin s'entraîne à la station de ski Mont-Orignal depuis son enfance. Photo : Radio-Canada

L’avenir semble être rempli de promesse pour ce planchiste de 18 ans qui commence à peine à atteindre sa maturité physique.

Juste d'être plus fort sur ma planche, ça parait quand je descends le parcours. Quand on entre en contact avec les autres gars, avant c'était moi qui prenais le bord. Là des fois c'est les autres , admet-il.

D’après un reportage de Guillaume Piedboeuf