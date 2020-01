Toronto presse les résidents de trier leurs déchets

Annette Synowiec, du service de la gestion des ordures, souligne que la quantité de déchets est généralement plus importante pendant les Fêtes.

C’est pourquoi il est important en cette période de l’année, de vérifier et de mettre les déchets au bon endroit, de trouver aussi des occasions de consommer moins et de réutiliser ce que nous avons déjà. Annette Synowiec, Ville de Toronto

Les matières non recyclables peuvent « contaminer » le contenu du bac bleu. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Placer des déchets avec les matières recyclables peut « contaminer» le contenu d’un bac bleu. Ces lots de recyclages mixtes risquent d’être vendus à un prix inférieur ou carrément rejetés. Ces revenus financent en partie le programme de recyclage.

Les matières ne pourront être transformées en de nouveaux produits.

Les restes de nourriture peuvent aussi contaminer le recyclage.

Les sacs-cadeaux sont recyclables, par exemple, à condition de retirer d’abord les cordons et les ornements en ruban. Mme Synowiec rappelle qu’ils peuvent aussi être réutilisés.

Annette Synowiec considère qu’il est important de vérifier ce qui se recycle, ce qui va dans le bac à compost et à la poubelle. Photo : CBC/Martin Trainor

Les caisses de clémentines, qui contiennent du bois, du papier, du métal et du plastique, ne peuvent toutefois pas être recyclées. Il n’y a pas vraiment de marché pour le bois recyclé, explique-t-elle, particulièrement si les objets sont aussi composés d’autres matériaux.

Annette Synowiec rappelle aussi que les Torontois qui ont plus de recyclage que ce que leur bac bleu peut contenir doivent placer le surplus dans des sacs transparents et non dans des sacs à ordures noirs.