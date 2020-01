Le dernier adversaire du défunt David Whittom remettra 6000 $ à son fils

Deux ans et demi après son combat contre David Whittom qui s’est ultimement avéré fatal pour ce dernier, le boxeur Gary Kopas remettra plus de 5000 $ au fils du défunt.

Résultat d’une campagne de sociofinancement démarrée par le boxeur saskatchewanais il y a plus d'un an et demi, les 5715 $ amassés sont destinés à payer une partie des études futures de l'unique fils de David Whittom, un résident de longue date de Québec.

En un sens, je vais un peu tourner la page sur ce tragique accident, mais ce sera toujours là au fond de moi. Je sais que ce n’est pas de ma faute, mais en même temps, ayant été la dernière personne à avoir été dans le ring avec lui, je voulais faire quelque chose pour son fils , a expliqué Gary Kopas à Radio-Canada, après avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait mettre fin à sa levée de fonds.

Un faire-valoir durant une bonne partie de sa carrière professionnelle, David Whittom avait connu son lot de durs combats avant de monter dans le ring avec Kopas, le 27 mai 2017, à Fredericton. Ses problèmes de consommation finalement derrière lui, le boxeur originaire du Nouveau-Brunswick obtenait une chance de mettre la main sur le titre canadien des poids lourd-léger (91 kg).

Victime d’une hémorragie cérébrale après avoir été passé K.-O. par Kopas au 10e et dernier round du combat, Whittom avait dû être placé dans un coma artificiel par les médecins. Il a rendu l’âme dix mois plus tard à l’âge de 39 ans, laissant dans le deuil son jeune fils, Zack.

Un régime épargne-études

C’est peu de temps après que Gary Kopas, originaire de Saskatoon, a décidé de démarrer une campagne de sociofinancement.

L’idée était d’amasser de l’argent pour le fils de David. Je voulais l’aider et j’ai su qu’il fait bien dans son cheminement académique. J’ai eu beaucoup de soutien d’amis et de ma famille, mais aussi de gens d’un peu partout au Canada , explique le boxeur de 40 ans, précisant qu’il attendra encore quelques jours avant d’officiellement mettre fin à la campagne sur le site Go Fund Me  (Nouvelle fenêtre) , dans l’espoir d’amasser encore quelques dons.

Le boxeur David Whittom Photo : David Whittom/Facebook

J'espérais amasser 10 000 $, mais la Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick a également fait un don de son côté, donc on n'est pas si loin de l'objectif.

En contact avec la mère de l’enfant, Gary Kopas versera la totalité du montant amassé dans un régime d'épargne-études au nom du fils du défunt.

Pas un incident unique

S’il a poursuivi sa carrière de boxeur depuis son tragique combat contre David Whittom, Gary Kopas ne cache pas que cette situation horrible l’a profondément touché.

C’est inquiétant également que ce genre d’incidents semblent arriver plus souvent récemment. Il y a déjà eu quelques autres décès depuis celui de David à plusieurs niveaux différents dans la boxe professionnelle. C’est quelque chose qu’il faut regarder de plus près.

Le boxeur David Whittom (droite) Photo : Oli Bobby Brown/RueFrontenac

Pas question toutefois de s’éloigner de la boxe. C’est un sport dangereux, mais c’est aussi un sport qui a sauvé bien des vies. Je ne peux pas parler pour David, mais je pense que nous avions un peu le même bagage. La boxe nous a éloignés de nos démons et nous a gardés sur le droit chemin. Personnellement, si ce n’était pas de la boxe, je me serais attiré bien des problèmes.

C’est pourquoi même s’il prévoit disputer les derniers combats de sa carrière en 2020, le Saskatchewanais a l’intention de rester dans le gymnase de boxe en se consacrant à une carrière d’entraîneur.