La communauté musulmane de Saskatoon au soutien des sans-abris

De manière générale, ces paquets pour l’hiver comprennent des produits de soins tels que des brosses à dents ou des produits hygiéniques pour les femmes, mais aussi des sacs de couchage, des gants, des écharpes et des couvertures chaudes. Chacun de ces kits permettra de soulager et d’aider les sans-abris passant leurs nuits dans les rues de Saskatoon.

C’est un endroit froid et rude. Il y a plus de 500 personnes sans abris à Saskatoon, et on veut faire autant que l’on est capable pour redonner à notre communauté dans le besoin.

Nisa Bano, coordinatrice pour Islamic Relief Canada