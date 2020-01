Début du procès des ambulanciers accusés dans la mort du bon Samaritain de Hamilton

Steven Snively et Christopher Marchant, deux ambulanciers paramédicaux sont accusés de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l’existence relativement à la mort de Yosif Al-Hasnawi.

Leur procès qui doit commencer lundi en Cour supérieure de l'Ontario se déroulera devant un juge seul.

Les deux ambulanciers avaient été appelés à intervenir le soir du 2 décembre 2017 dans le secteur des rues Sanford et Main à Hamilton où Yosif Al-Hasnawi avait été blessé d'une balle à l'abdomen.

Le jeune homme de 19 ans assistait à une cérémonie religieuse dans une mosquée. Il était sorti le temps d'une pause et avait vu deux jeunes harceler un homme âgé et vulnérable. Il s'était interposé et une conversation tendue s'en était suivie. Quand les deux jeunes avaient pris la fuite, Yosif Al-Hasnawi les avait poursuivis.

Dale King qui avait alors tiré sur le bon Samaritain, a récemment été acquitté d'une accusation de meurtre au second degré. Un jury a estimé qu'il avait agi pour se défendre.

Des témoins ont dit à l'époque que la balle avait fait un petit trou dans l'abdomen de Yosif Al-Hasnawi et les ambulanciers avaient semblé croire sur le moment que l'étudiant de l’Université Brock avait été touché par une arme à balles BB. Des témoins ont aussi dit que les ambulanciers semblaient rire et dire au jeune homme qu'il exagérait.

Il s'est écoulé 38 minutes entre le moment où les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur place et celui où Yosif Al-Hasnawi a été admis à l'hôpital. Le jeune homme est mort peu de temps après.

La Ville de Hamilton a licencié Steven Snively et Christopher Marchant en 2018. Le local 256 du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario a déposé un grief contre la Ville. Selon son président, Mario Posteraro, les accusations ont de graves implications pour les premiers répondants de l'Ontario.

Ces accusations criminelles, qui établissent un précédent, changent la donne pour notre profession d'ambulancier paramédical, a-t-il déclaré en 2018. Nous sommes convaincus que lorsque la totalité des preuves seront fournies, [les accusés] seront innocentés.

C'est la Police régionale du Niagara qui a mené l'enquête criminelle sur les deux ambulanciers afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts puisque la police de Hamilton était aussi impliquée.

La peine maximale pour ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l’existence est de 5 ans de prison.