Un Mauricien en Australie préoccupé par la situation actuelle des feux

Samedi, la fumée était très épaisse. Il y a des gens qui portaient des masques. Il y en a qui essaient de rester à l'intérieur , relate Patrick Bourgault, dont la famille est originaire de Mattawin.

Depuis, une pluie fine est tombée, mais de nombreux feux demeurent hors de contrôle, selon celui qui demeure dans le sud-est de l'Australie. Dans le sud-est, on était bien jusqu'à il y a quatre semaines. On est entouré de feux en ce moment. Les routes sont fermées. Les routes ouvrent et ferment, relate-t-il.

Le Québécois d'origine demeure à Queanbeyan près de Canberra, la capitale australienne. Le policier demeure dans ce pays depuis 27 ans. Il raconte que la fumée est omniprésente dans son coin de pays. Parfois même, des braises se trouvent en suspens. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas.

C'est tellement énorme. On n'a pas les ressources pour tout éteindre. En Australie, on a beaucoup de terrains montagneux inhabités. Les feux vont continuer pendant quelques mois. Les pompiers s'attardent seulement à sauver des vies et non les maisons , explique M. Bourgault.