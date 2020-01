Une sécheuse a occupé les pompiers de Winnipeg en cours de nuit

Les pompiers ont été appelés à intervenir pour éteindre un feu dans une maison de la rue Lipton vers 0 h 30 dimanche. À leur arrivée, de la fumée s’échappait de la maison.

L’incendie a été maîtrisé une trentaine de minutes après le début de l’intervention. Tous les occupants du bâtiment ont été évacués et personne n’a été blessé.

L’enquête préliminaire tend à conclure que le feu a commencé dans une sécheuse défectueuse.

Les pompiers rappellent donc aux Winnipégois l’importance de faire installer, inspecter et réparer leurs sécheuses par des professionnels, d’éviter toute accumulation de charpie dans les filtres ou les conduits d’échappement et de vérifier si la trappe permettant la sortie de l’air vers l’extérieur s’ouvre bien.

Ils suggèrent en outre de s’abstenir de faire fonctionner l’appareil sans filtre à charpie ou s’il n’y a personne à la maison.

Un deuxième incendie en cours de nuit

Le service des incendies de Winnipeg a répondu à un autre appel au feu vers minuit sur la rue Austin Nord. À leur arrivée, ils ont trouvé un garage duquel s’échappaient de fortes flammes et de la fumée.

L’incendie a été maîtrisé une trentaine de minutes plus tard et ses causes font toujours l’objet d’une enquête.