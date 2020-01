Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue invite la population à participer au Défi château de neige

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue invite la population à s'inscrire à l'événement à l'issue duquel des prix seront remis aux heureux gagnants.

Le concours s'adresse aux personnes, aux familles, aux organismes, aux entreprises ou encore aux écoles.

Il suffit de construire un château sans nécessairement que ça soit une œuvre d'art, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site du défi.

L'objectif est d'inciter les gens à bouger.

La conseillère à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue Annie Geneau précise que les structures doivent être sécuritaires et que les toits, les portes et les tunnels sont interdits par le règlement.

En tout temps, il faut être conscient que l'effondrement d’une structure peut causer des blessures, rappelle-t-elle. L'emplacement du château doit prévoir une distance sécuritaire de la rue afin d’éviter les accidents et les véhicules de déneigement. Ensuite, les glissades ne doivent en aucun cas être orientées vers la rue. Les bâtisseurs de château peuvent se munir d’instruments pour faciliter la construction et les matériaux de construction doivent se limiter à des matériaux primaires, dont la neige, l’eau et la glace.

Cette année, le comité organisateur de la région vise une centaine de châteaux de neige.