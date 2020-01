Les trappeurs de la région subissent la chute du prix de la fourrure

Pas facile de vendre de la fourrure ces temps-ci. En raison des prix qui a chuté depuis quelques années, le trappeur Jacques Gaudreault songe même à arrêter de pratiquer sa passion.

Toix lynx, de la martre, j'ai quatre renards et si j'ai 400 dollars, ça va être beau. C’est terrible! Il y a des années, quand j'ai commencé à trapper, je vendais jusqu'à 3000 et 4000 dollars pour quasiment le même nombre , raconte Jacques Gaudreault.

À chaque année en janvier, ce sont des centaines de passionnés qui se retrouvent à l'occasion de la journée acheteurs trappeurs, qui se tient à l'hôtel Delta, pour vendre leur butin. Les trappeurs peuvent vendre à l'encan, ou directement à des entreprises, comme Bilodeau Canada.

C'est notre fourrure de chez nous, de notre coin. C'est le fun d'être capable de pouvoir transformer leur fourrure puis après ça de vendre leurs produits partout , précise le propriétaire de Bilodeau Canada Mario Bilodeau.

Ce dernier constate lui aussi la baisse des prix.

Pour les trimes de manteaux, le coyote est bien en demande, mais pour les manteaux et ces choses-là, c'est à la baisse, c'est pour ça que les prix chutent comme ça. Mario Bilodeau, Propriétaire de Bilodeau Canada

Si plusieurs lobbys anti-fourrure s'attaquent à cette industrie, celle-ci estime qu'elle est verte et écologique.

C'est renouvelable, ce n'est pas du synthétique, ce n'est pas fait avec du pétrole. Il n'y a pas de danger pour notre planète là-dedans. Puis en plus, on est gestionnaire de nos animaux, on n'est pas là pour détruire la nature. On en fait juste une simple gestion , explique de son côté le président de l'Association des trappeurs Saguenay Lac-Saint-Jean.

L'Association compte près de 225 membres.

D'après le reportage de Sarah Pedneault