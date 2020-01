Des patineuses ravies par Kaetlyn Osmond à Fredericton

Au club de patinage artistique de la Capitale, Kaetlyn Osmond était accueillie comme une vedette, une éminence grise. À 24 ans, la nouvelle retraitée a du mal à s’acclimater à la vie hors de la compétition. C'est très difficile de sortir du monde de la compétition. Après 22 ans à se concentrer uniquement sur ça, j'étais un peu perdue , confie-t-elle.

Elle s’est rapidement tournée vers l’entraînement pour ne pas perdre contact avec le monde auquel elle a dédié sa vie pendant si longtemps. Les ateliers qu’elle donne sont pour elle une manière de vivre à nouveau des émotions qu'elle a maintenant laissées derrière elle.

On parle de tout ce que j'aime à propos du patin, c'est très varié! De pouvoir revenir à différents endroits, de visiter des places où je ne suis jamais allé me permet de voir l'excitation chez les jeunes patineuses et je me vois beaucoup à travers elles , dit l'athlète.

Et quand on s’appelle Kaetlyn Osmond, qu’on a une panoplie de médailles et un championnat mondial en banque, les places disponibles sont rapidement remplies pour ce genre d’ateliers.

Et la grâce avec laquelle la médaillée olympique se déplace sur la glace impressionne aussi les parents. C'est comme magique , dit Isabelle Dulac, la maman d’une jeune patineuse présente samedi. Patiner [...] avec des personnes comme ça, c'est spécial.

Professionnelles sur la glace, les patineuses tentent de se transformer en éponges pour absorber le plus d’informations possible, le temps des séances de patinage. J'ai appris plein de nouvelles choses, elle enseigne très bien et elle nous a donné des nouvelles techniques qui devraient être efficaces , raconte Émilie Cormier.

Elle peut nous aider à améliorer des choses qu'on ne peut pas beaucoup faire et nous montrer des nouvelles techniques pour pratique cet élément-là , affirme de son côté Zoé Noël.

Un défilé en l'honneur de Kaetlyn Osmond à Marystown, Terre-Neuve-et-Labrador, en 2018. Photo : CBC/Ariana Kelland

Le fait que la patineuse de Terre-Neuve-et-Labrador ait une envergure internationale impressionne aussi les jeunes élèves. C'est cool comment est-ce qu'elle était jeune. Elle était à notre niveau, puis maintenant elle a été aux Olympiques! , illustre Cassandra Wheaton.

Myriam Savoie, elle, était enchantée par la présence de la patineuse olympique : Elle prend la place comme si elle était nous autres... elle a beaucoup d'énergie comme nous, alors on la sent comme si elle est parmi nous.

Mais une fois la séance de patinage terminée, la concentration retombe et les jeunes filles ne peuvent qu'être en admiration devant l'icône du sport. Elles rapporteront à la maison leur souvenir de l'ancienne olympienne.

Les patineuses ayant participé aux ateliers de Kaetlyn Osmond à Fredericton cette fin de semaine auront beaucoup appris. La nouvelle enseignante, le temps d'une journée, au travers des regards qui sont posés sur elle, a eu la chance de voir une partie de l’avenir du patinage artistique.