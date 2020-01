Le phénomène Pokémon Go a déconcerté l’armée canadienne, selon des documents

Pokémon Go, jeu vidéo mobile développé par le studio Niantic, invite le joueur à explorer son environnement pour y trouver des créatures virtuelles qui apparaissent grâce à la technologie de la réalité augmentée. Le joueur doit donc se déplacer dans différents lieux avec son téléphone cellulaire.

Le jeu a connu un succès instantané au lancement de l’application mobile le 7 juillet 2016 aux États-Unis, occasionnant des attroupements de joueurs convergeant vers les mêmes endroits. Il est lancé 10 jours plus tard au Canada, mais les Canadiens pouvaient quand même installer l’application avant la sortie officielle, en modifiant des réglages de leur téléphone.

C’est dans ce contexte que les Forces armées canadiennes ont commencé à voir des membres du public s’aventurer près des leurs installations. L’armée avait émis un avertissement public pour que les joueurs restent à l'extérieur des propriétés militaires.

Je n’ai aucune idée de ce que c’est

Les documents obtenus par CBC témoignent d’une certaine confusion des Forces armées à propos du jeu Pokémon Go.

S’il vous plaît, informer les Commissionaires que le fort Frontenac est apparemment à la fois un PokéGym et un PokéStop. Je vais être très honnête, je n’ai aucune idée de ce que c’est , écrit par exemple le major Jeff Monaghan de la base militaire de Kingston, en Ontario, dans une communication interne.

Le principe du jeu semble de devoir se rendre à des “PokeStops/Gyms” pour collectionner des “Pokemon’s” (nous devrions presque engager un enfant de 12 ans pour nous aider avec ça) , tente d’expliquer dans un message écrit David Levenick, un expert en sécurité à la base militaire Borden, en Ontario.

Nous avons été capables de trouver cinq de ces choses sur le chemin de rang. Note interne rédigée par David Levenick, base militaire Borden.

À la base de Petawawa, le lieutenant-colonel Richard Raymond tente d’expliquer le phénomène qui vient d’émerger : Il y a un jeu [...] qui demande aux gens de se déplacer vers des lieux numériquement cachés pour obtenir des points, etc. , écrit-il.

Les mythiques créatures numériques apparaissent

Le 15 juillet 2016, huit jours après le lancement de Pokémon Go, la Section du renseignement criminel de la police militaire émet un avis interne, dans lequel on peut lire : Nous avons découvert que plusieurs lieux à l’intérieur des installations du ministère de la Défense nationale [et des] Forces armées canadiennes hébergent des étapes du jeu (PokéStops et gyms) et leurs mythiques créatures numériques (Pokémon) .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La section du renseignement criminel de la police militaire réagit à « Pokémon Go » le 15 juillet 2016 dans cette note interne. Photo : CBC

Les Pokémon surgissent, les préoccupations de l'armée aussi. Une dame au parc Worthington y jouait pendant que les trois enfants qui l’accompagnaient grimpaient sur tous les chars d’assaut , écrit David Levenick à la base militaire de Borden. Dans un autre incident, un homme est intercepté sur les terrains de la base : Je dois battre mes enfants [au jeu] , a-t-il répondu aux officiers, selon leur rapport.

Des documents de la base de Greenwood, en Nouvelle-Écosse, révèlent l’apparition d’un véhicule agissant de manière suspecte dans un stationnement du magasin militaire Canex. Il fut découvert que les occupants du véhicule jouaient à Pokémon Go.

Se plaindre ou tirer profit de Pokémon Go ?

Les informations obtenues par CBC permettent aussi d’apprendre qu’en 2016, au moins trois officiers militaires, aux bases de Comox en Colombie-Britannique, et à celles de Kingston et Petawawa en Ontario, ont reçu l’ordre inusité de faire une tournée de leurs bases, téléphone cellulaire et cahier de notes en main, pour découvrir toutes les « infrastructures » virtuelles reliées au jeu sur les terrains de l’armée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un officier a la tâche de parcourir les installations de la base de Comox, en Colombie-Britannique, pour trouver les PokéStops. Photo : CBC

Le jeu n’amuse pas les responsables de la base de North Bay, en Ontario, qui se plaint à Niantic, le développeur du jeu, le 21 juillet 2016 : Avec la mise en place de ce PokéStop, il y aura une augmentation de la circulation en direction de la base, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur le Centre d’instruction tactique de la 22e Escadre .

Niantic répond que l’entreprise examinera les préoccupations de l’armée.

À la base des Forces armées à Halifax, les responsables de la Marine se demandent au contraire s’il ne vaut pas mieux tirer profit de la popularité du jeu.

Dans un courriel au contre-amiral John Newton, on suggère d’éliminer un PokéStop en raison d’un risque pour la sécurité , et d’essayer d’inciter les joueurs à visiter le musée naval en ajoutant des PokéStops à proximité et en transformant le PokéStop qui s’y trouve déjà en « gymnase » de Pokémon Go.

À Petawawa, on a la même idée en voyant que le musée militaire Garrison est un lieu d’intérêt pour les joueurs. Peut-être que plus de gens vont visiter le musée ! , écrit major Alicia Saucier.

Le contre-amiral Newton, à Halifax, écrit quant à lui dans un courriel : La vie et le travail se font mieux quand il y a du plaisir, de la santé et des amitiés. Si Pokémon Go fait la promotion de ces valeurs, pendant que nous protégeons nos intérêts, on ne peut que s’émerveiller de cette rencontre entre la technologie, le jeu et la santé.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Nintendo n'a pas développé « Pokémon Go », mais détient des parts dans le studio qui l'a lancé. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Accès à l’information

Il a fallu plus de trois ans au ministère de la Défense nationale pour répondre à une requête d’accès à l’information du réseau CBC et remettre 471 pages de documents. Selon la loi, une réponse doit arriver dans les 60 jours. Jessica Lamirande, une conseillère en communication du ministère, a expliqué que celui-ci est débordé par le nombre de requêtes et vient de mettre en place une nouvelle équipe pour traiter les dossiers en retard.

D’après le reportage de Brett Ruskin, CBC