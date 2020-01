D’une jeunesse dans la drogue à père de famille : le combat de sobriété d’un Saskatchewanais

Le père dit vouloir maintenant donner l’amour et la stabilité qu’il n’a jamais connus à ses enfants. Ma plus grande peur est l'échec, cest-à-dire de faillir mes enfants. Car, maintenant je suis leur modèle , confie-t-il.

En effet, l’homme dit lui-même ne pas avoir vécu une enfance très tranquille... Parmi ses plus vieux souvenirs, il se remémore la vue des joints de marijuana et de seringues de drogue éparpillées autour des maisons où on l’a élevé. Il se rappelle aussi les coups et la menace constante de violence.

Devon Napope, à droite, joue à un jeu avec ses enfants. Photo : Radio-Canada / Jason Warick/CBC

Être dans ce genre d’environnement aspire toute notre énergie. Cela m'épuisait. Je ne pouvais plus le supporter. Chaque jour, je me demandais si j'allais passer à travers , raconte-t-il.

Plus vieux, Devon Napope a rejoint un gang de rue de Saskatoon, a utilisé toutes les drogues qu'il pouvait trouver et a fait de la prison. Il a même failli être tué par un coup de couteau.

Vers la voie de la guérison

Plusieurs fois, il a avoué vouloir s’en sortir, mais ne pas savoir comme le faire : Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide à qui que ce soit. C'est alors qu'il a rencontré le prêtre catholique André Poilièvre et d'autres membres du groupe STR8 UP. Ils l’ont aidé à voir que, tandis que lui et sa famille faisaient face à des obstacles inimaginables, son sort n'était pas inévitable. Devon Napope a également renoué avec la culture et les traditions des Premières nations.

Au moment où j'ai brisé ces chaînes, j'ai commencé à faire confiance [aux gens], j'ai commencé à mieux m'exprime r, raconte-t-il.

Cela a pris plusieurs années, mais Devon Napope a commencé à parler à d'autres jeunes vulnérables de sa vie et de ses efforts pour quitter les gangs de rue et devenir sobre.

Le Saskatchewanais se consacre maintenant à la paternité, élevant ses fils en grande partie par lui-même. Il est retourné aux études et en est à sa deuxième année de travail social autochtone à l'Université des Premières Nations du Canada. Il fait aussi partie du conseil d'administration de STR8 UP, qui l'avait aidé dans le passé. Ce mois-ci, il entame également un stage à la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN)

J'essaie de rester occupé, dit-il. J'étais brisé et perdu. Je devais choisir la sobriété et l'éducation.

Avec les informations de Jason Warick