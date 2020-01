Deux nouvelles transactions pour le Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau annonce deux transactions dimanche. Le défenseur du Phoenix de Sherbrooke Jérémy Jacques et l’attaquant des Tigres de Victoriaville Jordan Brière joindront les rangs de Jon Goyens.

En échange de Jérémy Jacques, le Drakkar cède ses choix de troisième et de sixième tours au repêchage de 2022. Le joueur de 18 ans a joué 81 matchs en saison régulière avec le Phoenix de Sherbrooke depuis 2018. Cette saison, il n’a aucun but à sa fiche, mais trois mentions d’aide.

Le Drakkar a aussi fait l’acquisition de Jordan Brière et d’un choix de 12e tour au repêchage de 2021. Jordan Brière est un attaquant de 18 ans. Il a 73 matchs en saison régulière joués avec les Tigres depuis 2018. Il a un but et neuf mentions d’aide de cumulé cette saison.

En échange, le vétéran du Drakkar, Thomas Éthier, joindra l’alignement des Tigres de Victoriaville. Baie-Comeau cède aussi un choix de sixième tour en 2021.

Thomas Éthier, un attaquant de 20 ans, a joué trois saisons pour Blainville-Boisbriand avant d’être échangé à Baie-Comeau la saison dernière. Il a 218 matchs en saison régulière dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec à son actif et une quarantaine de buts marqués depuis 2015.

Plus tôt cette semaine, le Drakkar a envoyé son capitaine, Gabriel Fortier, à Moncton en échange de Julien Hébert et de cinq choix en vue des repêchages de 2020 et de 2021.