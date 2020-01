Un avion de WestJet fait une sortie de piste à l’aéroport d’Halifax

Le vol 248 a quitté la piste d’atterrissage après avoir atterri normalement, selon Lauren Stewart, porte-parole de WestJet.

Personne n’a été blessé, rapporte l’aéroport.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le vol 248 de WestJet après une sortie de piste à l'aéroport d'Halifax dans le 5 janvier 2020. Photo : Scott Robertson

Avec 172 passagers et 7 membres d'équipage à son bord, l’appareil était parti de Toronto à 9 h 12, heure de l’Est, pour se poser à Halifax à 12 h 06, heure de l’Atlantique.

Les causes de l’incident restent pour le moment à déterminer. Il neige dans la région d’Halifax dimanche.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada ( BSTBureau de la sécurité des transports du Canada ) a annoncé qu’une équipe d’enquêteurs allait être dépêchée sur les lieux pour recueillir des informations sur l’incident.

WestJet a annoncé l’annulation du vol 3426 entre Halifax et Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador, du vol 3429 entre Saint-Jean et Halifax, et du vol 247 entre Halifax et Toronto.

Plus de détails à venir