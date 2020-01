Hausse constante des saisies hypothécaires à Fort McMurray

Depuis 2016, les prix des propriétés ont chuté et les primes d’assurance ont augmenté, exerçant une certaine pression financière sur les propriétaires.

Plusieurs d’entre eux ont acheté lorsque la valeur des propriétés était plus élevée qu’aujourd’hui et que l’industrie pétrolière employait plus de travailleurs.

L’industrie a toutefois ralenti, limitant les revenus des propriétaires qui quittent parfois la région vers des cieux plus cléments.

Selon le fondateur d’Alberta Foreclosure Stoppers, Ryan Chernesky, une entreprise qui souhaite aider les gens à éviter la concrétisation d’une saisie immobilière, 15 % des clients de l’entreprise sont à Fort McMurray, une ville qui ne compte que pour 1,6 % de la population albertaine.

« Ça ne va pas très bien par là », soutient-il. « De nombreux propriétaires sont étouffés [par leurs dettes] et espèrent que le marché immobilier se rétablira. »

La valeur des propriétés de certains de ses clients a chuté de 50 %, ne leur permettant pas de couvrir la valeur de leur hypothèque, note-t-il.

La forte augmentation des primes d’assurances des copropriétés est également un problème. M. Chernesky en possède deux à Fort McMurray et la prime de l’une d’elles a fait un bond de 150 $ par mois, confie-t-il.

Alors qu’en 2015, 7 maisons avaient été remises sur le marché par un créancier à la suite d’une saisie, 178 ont subi le même sort en 2018 et 177 avaient déjà été vendues de la sorte à la mi-décembre 2019.

Les prix se rapprochent de la normale albertaine

Le nombre de propriétés saisies offertes sur le marché en même temps s’est stabilisé à environ une centaine ces dernières années, selon l’agent immobilier et directeur du Conseil immobilier de Fort McMurray, Andrew Weir.

« Il y a un certain équilibre dans le marché et il y a beaucoup moins d’unités disponibles », note-t-il.

« Les prix ont chuté, au point où on revient à la valeur moyenne des propriétés albertaines. »

Avec les informations de Jamie Malbeuf