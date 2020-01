Un député rival de Guaido s'autoproclame président du Parlement vénézuélien

En l'absence de Juan Guaido et de nombreux députés d'opposition, empêchés d'assister au début de la séance par de longs contrôles policiers en dehors du Parlement, et dans la cohue, Luis Parra a empoigné un mégaphone et s'est autoproclamé nouveau président de l'hémicycle, selon des images retransmises par la télévision publique.

L'opposition a affirmé que l'élu avait effectué ce geste sans vote ni quorum .

Le vote des 167 députés était crucial pour Juan Guaido. C'est en vertu de son statut de président du Parlement unicaméral qu'il s'était proclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier 2019, engageant un bras de fer avec le pouvoir chaviste qui dure toujours.

Pour Juan Guaido, l'héritier politique d'Hugo Chavez est un dictateur qui usurpe la fonction de chef de l'État depuis la présidentielle frauduleuse de 2018. Il le tient responsable de la crise économique et sociale que traverse le pays.

Sa reconduction au perchoir lui permettrait de continuer à se prévaloir du titre de président par intérim que lui reconnaissent une cinquantaine de pays, dont les États-Unis.

Les députés devaient commencer à voter à 11 h, mais une demi-heure après l'horaire prévu, Juan Guaido n'avait toujours pas pénétré dans le parlement, accusant la police de lui en bloquer l'accès.

D'autres élus ont dénoncé des mesures vexatoires de la part de la police et de l'armée, qu'ils accusent d'être aux ordres du pouvoir.

Des journalistes et des policiers vénézuéliens se sont bousculés devant Juan Guaido qui tente d'entrer dans l'Assemblée nationale à Caracas. Photo : Getty Images / Yuri Cortez

Des élus de province qui logeaient dans un hôtel de Caracas ont ainsi affirmé avoir été intimidés par des agents des services de renseignement (Sebin) qui les ont évacués de leurs chambres dans la nuit pour répondre à une alerte à la bombe .

En principe, la présidence de l'hémicycle change de titulaire chaque année. Mais les députés de l'opposition, majoritaires à l'Assemblée nationale, s'étaient mis d'accord pour que Juan Guaido soit reconduit et poursuive son « combat ».

Malgré le soutien de l'administration Trump, qui a pris une kyrielle de sanctions contre Nicolas Maduro et son entourage, l'opposant de 36 ans n'a pas atteint l'objectif proclamé début 2019 de mettre fin à l'usurpation .

Les manifestations anti-Maduro attirent de moins en moins de Vénézuéliens et les pourparlers avec le gouvernement, organisés sous l'égide de la Norvège, ont fait long feu, tout comme l'appel au soulèvement lancé par Juan Guaido le 30 avril à l'armée.

L'état-major – clef de voûte du système politique vénézuélien – est en effet toujours loyal à Nicolas Maduro qui continue de jouir de l'appui de la Russie, de Cuba et de la Chine.

« Pots-de-vin » pour voter contre Guaido

Dans un communiqué publié vendredi, Juan Guaido avait fait part de sa certitude « d'être confirmé » dans ses fonctions.

L'opposition dispose de 112 sièges depuis les législatives de 2015. Mais les batailles intestines se sont multipliées et, surtout, une trentaine de députés se sont exilés ou réfugiés dans des ambassades pour échapper aux poursuites lancées contre eux par le pouvoir.

En outre, Juan Guaido affirme que des « pots-de-vin » ont été distribués à des parlementaires pour qu'ils ne votent pas en sa faveur.

Avant la séance du Parlement, José Brito, un député d'opposition éclaboussé par une affaire de corruption présumée et en rupture de ban avec Juan Guaido, l'a vigoureusement apostrophé : Tu aurais pu incarner l'avenir, mais aujourd'hui tu es et tu seras le passé.

En 2020, la législature arrive à son terme et des législatives doivent avoir lieu. Mais Juan Guaido et les partis qui le soutiennent affirment vouloir boycotter le scrutin, car il est organisé par le gouvernement.