L’auto toujours reine des routes, malgré une baisse d’utilisation

En 2017, dernière année complète de données disponibles auprès de l'autorité de transport régionale TransLink, un total de 71,9 % des déplacements dans la région métropolitaine de Vancouver ont été effectués par des automobilistes ou des passagers, contre 74 % en 2008.

Meghan Winters, professeure agrégée de sciences de la santé à l'Université Simon Fraser, est l'une des nombreuses expertes en transport affirmant que moins de déplacements devraient être effectués en voiture pour s'adapter à la croissance démographique de la région.

Nous n'avons pas d'autre choix que d'être audacieux. Meghan Winters, professeure agrégée de sciences de la santé à l'Université Simon Fraser

Nous devons effectuer des changements importants pour favoriser la marche, le vélo et le transport en commun parce que nous n'avons tout simplement pas d'espace pour mettre plus de voitures sur la route , ajoute-t-elle.

Selon elle, moins de transport en voiture est également nécessaire pour aider à réduire les changements climatiques et favoriser une meilleure santé publique compte tenu des avantages pour la santé associés aux modes de transport actifs.

Une question d'argent

Réaliser ce changement passe invariablement par plus d’investissement public, croit Lawrence Frank, professeur de transport et de santé à l'Université de la Colombie-Britannique. Là où nous l'avons rendu plus pratique, plus facile et plus sûr pour les gens à utiliser le transport en commun, pour marcher et faire du vélo, ils le font , ajoute-t-il.

Même son de cloche pour Meghan Winters : Là où il y a de l'appétit, nous devons investir dans des moyens pour que les gens puissent se déplacer dans notre communauté sans dépendre des voitures , dit-elle.

À regarder aussi : Le transport en commun, le choix urbain de Vancouver

Lawrence Frank déplore aussi que plusieurs grands projets de transport en commun aient été bloqués au milieu de la décennie après qu'une nouvelle taxe sur le transport en commun dans la région métropolitaine de Vancouver a été soumise à un référendum et rejetée.

Il convient qu'il est juste de célébrer les succès de l'achalandage global. Toutefois, il dit qu'il n'y a pas suffisamment de discussions ou de données sur les facteurs qui contreviennent à ces réalisations, comme l'étalement urbain croissant.

Le Skytrain, le métro aérien du Grand Vancouver Photo : Radio-Canada / Denis Couture

Il cite en exemple la ville de Surrey qui, malgré des efforts pour densifier en habitation ses zones tributaires des transports en commun, a également augmenté le nombre de logements dans des zones plus dépendantes de la voiture.

Il faut donc faire attention, selon le professeur, à ne pas sauter aux conclusions. Et il serait plus juste de regarder les données de transports selon les différentes régions géographiques.

Par exemple, selon lui, le fait de voir la moyenne des données de transport dans une vaste région comme la région métropolitaine de Vancouver masque les endroits où les investissements dans les infrastructures de transport en commun et de cyclisme ont fait une différence.

Par exemple, il a constaté qu'après la construction de la voie verte Comox au centre-ville de Vancouver, il y a eu une réduction des émissions de gaz à effet de serre, et les personnes qui y vivaient étaient plus susceptibles de faire de l'exercice pendant au moins 20 minutes par jour.

Avec les informations de Maryse Zeidler